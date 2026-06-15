İDİL AÇIKALIN

Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, karpuzlu, serinletici içecek tariflerim var. Karpuz; yaz aylarının en mükemmel meyvelerinden biri bana göre. Ayrıca, serinletici özelliğinden dolayı dünyada en çok tüketilen meyveler arasında. Sağlığa iyi gelen meyveler sıralamasında ilk sıralarda yer alması sebebiyle karpuzun, bütün vücuda faydası olduğunu söylemek son derece yerinde bir ifade olacaktır. Karpuz, yüzde 90'ı su olduğu için mükemmel bir serinletici ve nemlendiricidir. Tam bir A vitamini deposu olan karpuzun gözleri dinlendirdiği ve beslediği, bağışıklık sistemini güçlendirdiği biliniyor. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...





KARPUZUN FAYDALARI

Karpuz, yaz aylarının en sevilen meyvelerinden biri olmasının yanı sıra, yüksek su içeriği ve besleyici bileşenleriyle de dikkat çeker. İşte öne çıkan faydaları:

■ Karpuzun yaklaşık yüzde 90-92'si sudur. Bu sayede özellikle sıcak havalarda sıvı alımını destekler ve ferahlık hissi sağlar.

■ Kalp sağlığını destekleyebilir. İçerdiği likopen, sitrülin ve potasyum sayesinde damar sağlığını desteklemeye yardımcı olabilir. Likopen aynı zamanda güçlü bir antioksidandır.

■ Güçlü antioksidan kaynağıdır. Karpuzda bulunan likopen ile C vitamini, hücreleri oksidatif strese karşı korumaya katkıda bulunur.

■ Göz sağlığı için faydalı besin öğeleri içerir A vitamini öncüsü betakaroten ve likopen sayesinde göz sağlığını destekleyen besinler arasında yer alır.

■ Sindirimi destekler Yüksek su içeriği ve az miktarda lif sayesinde bağırsakların düzenli çalışmasına katkıda bulunabilir.

DÜŞÜK KALORİLİ

■ Cilt sağlığına katkı sağlayabilir. C vitamini kolajen üretiminde rol oynar. Bol su içeriği de cildin nem dengesini desteklemeye yardımcı olabilir.

■ Düşük kalorili bir atıştırmalıktır. 100 gram karpuz yaklaşık 30 kalori içerir. Tatlı isteğini daha hafif bir seçenekle karşılamak isteyenler için iyi bir alternatiftir.





KARPUZ SORBE



MALZEMELER

500 gr karpuz

1 adet orta boy limonun suyu

1 yemek kaşığı çiçek balı

YAPILIŞI: Karpuz sorbe tarifine başlarken ilk olarak karpuzu küçük dilimlere bölüp çekirdeklerini ayırarak 1-2 saat buzlukta bekletin. Buzluktan çıkardığınız karpuzları, limon suyunu ve balı blenderdan geçirin.





KARPUZLU LİMONATA



MALZEMELER

14 adet limon

3 adet portakal

1 demet nane

3 su bardağı toz şeker

1/4 karpuz

YAPILIŞI: Limon ve portakalların kabuklarını rendeliyoruz. Limon ve portakalın kalan meyvelerini küp küp dilimliyoruz. Taze naneyi incecik doğruyoruz. Üzerine toz şeker ve iki su bardağı su döküp tüm malzemeleri bekletiyoruz. Şeker eriyip limonata malzemesi özleşince, tel süzgeç ya da tülbentten soğuk su ilavesi ile geçiriyoruz. Diğer yandan karpuzu rondoda çekip limonataya ekleyerek hepsini birden süzgeçten geçirip sulandırıyoruz.



KARPUZLU SMOOTHİE



MALZEMELER

1 büyük dilim karpuz

3-4 top vanilyalı dondurma

10 küp buz

YAPILIŞI: Tüm malzemeleri blender'da karıştırıp servis ediyoruz.