İDİL AÇIKALIN

Herkese merhabalar. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, çok pratik ve lezzetli üç tarif ile karşınızdayım. İlki kabak musakka. Patlıcan ile yapmaya alışkın olduğumuz musakkayı, bir de kabak ve nohut ile denedim. Afyon usulü musakkaya deyim yerindeyse bayıldım ve kabak hâlâ tezgahlarda bulunabiliyorken bu tarifi sizlerle paylaşmak istedim.

BİZİM USUL CACIK

Bilenler bilir, ben Egeliyim. Hemen hemen tüm arkadaşlarımın benden istediği, bizim usul cacık olan cacıkinin tarifini veriyorum. Bence musakkaya en cok yakışan lezzet cacıktır. Cacıki, biraz Giritli işi aslında. Normal cacıktan farkı, yaparken salatalığın suyunu sıktığımız için kıvamı çok koyu oluyor. Ancak hem meze, hem kahvaltılık ezme, hem de cacık niyetine tercih edilen cacıkinin yerini hiçbir şey tutmuyor söz konusu musakka olunca. Aromatik meyveli sütlü tatlılar hem hafif, hem de yapımı çok basit. Son anda aklıma bu tatlıları yapmak geldi. Aslıda tencereyi elime normal muhallebi yapmak için aldım. Bir anda aklıma içine şeftali eklemek geldi. Siz tabii ki çeşitlendirebilirsiniz. Aroması inanılmaz güzel oldu. Bütün sofrayı hazırlamam yarım saatimi aldı; buna misafirlerim de şaşırdı. Artık arkadaşlarım ben yemek hazırlarken dakika tutuyor ve aralarında iddiaya giriyorlar. Koştur koştur 30-35 dakika içerisinde bu yemekleri hazırlıyorum. Ee çalışan hanımlarımız da eve gelir gelmez, alelacele harikalar yaratmıyor mu?Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.





KABAK MUSAKKA



MALZEMELER

1 kg. kabak

2 adet kuru soğan

500 gr. dana kıyma

2 yemek kaşığı domates salçası

1.5 su bardağı haşlanmış nohut

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı sıcak su

Karabiber

Pulbiber

Kimyon

Tuz

1 kase kurutulmuş domates

YAPILIŞI: Öncelikle soğanları minicik doğrayıp soteliyoruz. Pembeleşince kıymayı ilave edip kavurmaya devam ediyoruz. Üzerine haşlanmış nohut, tuz, karabiber, kimyon ve pulbiberi ekleyip pişirmeye devam ediyoruz. Diğer yandan, kabakları halka halka doğrayıp soteliyoruz, salça ve baharatları ekleyip kavurmaya devam ediyoruz. Yuvarlak cam bir kaba önceden sıcak suda yumuşamış kurutulmuş domatesleri diziyoruz, ardından kıymalı harcı bastırarak yayıyoruz. En üste kabaklı harcı bastırarak koyuyoruz. Kalıbı ters çevirerek servis ediyoruz.

PÜF NOKTASI

Arzu ederseniz hepsini beraber 10 dakika kadar fırınlayıp pişirebilirsiniz.



CACIKİ



MALZEMELER

2 adet orta boy salatalık

2 diş sarımsak

4 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çorba kaşığı sirke

Yarım limon kabuğu rendesi

3 su bardağı süzme yoğurt

1 tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI: Salatalıkları soyuyoruz. Rendenin ince kısmıyla rendeliyoruz. Tuz serpip sıkıyoruz ve suyunu süzüyoruz. Diğer malzemeyi bir kasede iyice çırpıyoruz, salatalıkları ekleyip karıştırıyoruz. Zeytinyağı ve nane ile servis ediyoruz.



ŞEFTALİLİ TATLI



MALZEMELER

1 lt. süt

1 su bardağı un

1 su bardağı toz şeker

1 kg. şeftali

1 paket vanilya

SÜSLEMEK İÇİN:

Antep fıstığı, file Antep fısıtığı ya da badem

YAPILIŞI: Bütün malzemeyi bir tencereye koyup pişiriyoruz. Şeftalileri minik minik doğrayıp muhallebinin içine karıştırıyoruz. En son Antep fıstığı ile süslüyoruz.