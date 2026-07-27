İDİL AÇIKALIN

Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün yaz aylarının vazgeçilmez serinletici lezzeti sorbeden bahsedeceğim. Sorbe; Çinlilerin keşfettiği, sıcak yaz günlerinde serinletici bir yiyecek olarak meyve suyu veya meyve püresinden yapılan bir çeşit tatlıdır. Etimolojik olarak sorbe sözcüğünün, tatlı içecek anlamına gelen Türkçe şerbet kelimelerinden geldiği düşünülür. Fransızca sorbet kelimesinin anlamı ise ezilmiş buz parçacıkları içeren meyve suyudur. Sorbe, Anadolu'da uzun yıllardır süregelen, meyve suyu, pekmez ve balın, dağların doruk noktalarından getirilen tertemiz karların üzerine dökülmesiyle yapılan kar dondurmasına benzer. Öncelikli olarak sorbenin yapımı dondurmaya göre çok daha kolaydır. İçerisinde süt ve yumurta bulunmaz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile..





KAVUN SORBE



MALZEMELER

800 g olgun kavun (kabuk ve çekirdekleri ayıklanmış)

100 g toz şeker (kavunun tatlılığına göre azaltıp artırabilirsiniz)

100 ml su

1 yemek kaşığı limon suyu

İsteğe bağlı: 1 çay kaşığı rendelenmiş limon kabuğu veya birkaç taze nane yaprağı



KARPUZ SORBE



MALZEMELER

1.5 kg. karpuz

1 su bardağı su

1 adet limonun suyu

2 limonun kabuğu

YAPILIŞI: Karpuzu ortadan ikiye bölüyoruz. Çekirdeklerini temizliyoruz. Çekirdeklerini iyice temizlediğimiz karpuzların kabuklarını soyuyoruz. Minik parçalar halinde dilimliyoruz. Blenderda limon kabukları ile birlikte püre haline getiriyoruz. Püre haline geldiğinde su ve limon suyunu ekleyip karıştırıyoruz. Sorbeyi bir cam kasenin içine koyup derin dondurucuya kaldırıyoruz. Bir saat arayla çıkarıp hızla karıştırıp tekrar dondurucuya yerleştiriyoruz. Bu işlemi üç kez tekrarladıktan sonra 12 saat dinlenmeye bırakıyoruz. Sorbe kıvamını aldığında servis ediyoruz.



ÜZÜM SORBE



MALZEMELER

275 gr. toz şeker

600 ml. su

1 su bardağı üzüm suyu

30 gr. pudra şekeri

1 su bardağı üzüm suyu

YAPILIŞI: Bir tencereye toz şeker ve suyu aktarıp şeker eriyene kadar orta ateşte pişiriyoruz. Şeker eriyince beş-altı dakika kaynatıyoruz. Ocaktan alıp soğumaya bırakıyoruz. Üzüm suyunu ekliyoruz. Pudra şekerini ilave ediyoruz. Karışımı buzlukta bir gece bekletiyoruz. Dondurma kaşığı ile kuplara paylaştırıyoruz.



ŞEFTALİ SORBE



MALZEMELER

600 gr. şeftali

1 adet taze sıkılmış limon suyu

1.5 su bardağı toz şeker

1.5 su bardağı su

YAPILIŞI: Sorbe yapımı için; toz şeker ve suyu derin bir tencereye aktarıyoruz. Toz şeker eriyene kadar karıştırdığımız şerbet karışımını kısık ateşte 10 dakika kadar kaynatıyoruz. Şurup kıvamına gelen şerbet karışımını ocaktan alıp oda ısısında soğumaya bırakıyoruz. Şeftalileri parçalara bölüp blenderdan geçiriyoruz. Hazırladığımız şeftali püresini taze sıkılmış limon suyu ve soğuyan şerbet karışımıyla karıştırıyoruz. Ağzı kapalı cam bir kaba aldığımız şeftali sorbe karışımını -18 derecede muhafaza ediyoruz. Yoğun ve koyu dondurma kıvamı alana kadar her 30 dakikada bir kaşık yardımıyla karıştırıyoruz. 5-6 saat boyunca bu işlemi tekrarlıyoruz.