İDİL AÇIKALIN

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, gösterişli isimleri ve görüntüleri ile göz dolduran, yapılışları son derece pratik olan yemeklerden bir akşam yemeği menüsü hazırladım. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.

SEBZELİ BEŞAMEL SOSLU GÜVEÇ

MALZEMELER

500 gr. kuzu kuşbaşı

2 adet patlıcan

1 adet patates

1 adet kabak

1 büyük boy kuru soğan

1 adet havuç

1 çay bardağı kadar haşlanmış bezelye

4-5 yemek kaşığı zeytinyağı

300 gr. kaşar peyniri

BEŞAMEL SOS İÇİN:

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

2. 5 su bardağı soğuk süt

Tuz

Karabiber

YAPILIŞI: Öncelikle etleri kendi suyunu salıp çekene kadar pişiriyoruz. Zeytinyağı döküp küp küp doğradığımız soğanlarla soteliyoruz. Sebzeleri küp küp doğrayıp cam fırın kabına alıyoruz. 4 yemek kaşığı zeytinyağı döküp karıştırıyoruz. 200 derecelik fırında pişiriyoruz. Bu sırada beşamel sosu hazırlıyoruz. Fırından hafif kızarmış çıkan sebzelere etleri ve bezelyeyi ekleyip üzerine beşamel sosu döküyoruz. En son rendelediğimiz kaşarları ilave edip erimelerini sağlıyoruz.

ŞEHRİYELİ SALATA

MALZEMELER

2 su bardağı yeşil mercimek

1 su bardağı arpa şehriye

1 su bardağı haşlanmış mısır

5-6 adet kornişon turşu

2 adet kırmızı biber

2 adet domates

1 demet maydanoz

1 demet dereotu

Yarım bardak zeytinyağı

Yarım çay bardağı limon suyu

Tuz

Karabiber

1 yemek kaşığı hardal

1 çay kaşığı toz şeker

YAPILIŞI: Öncelikle mercimekleri ve arpa şehriyeyi haşlıyoruz. Tüm malzemeyi minik minik doğruyoruz. Salata sosumuzun malzemelerini yani zeytinyağı, limon suyu, tuz, karabiber, hardal ve şekeri karıştırıyoruz ve salatayı sosluyoruz.

MAFRUKA

MALZEMELER

650 gr. çekilmiş Antep fıstığı

Yarım su bardağı pudra şekeri

1 yemek kaşığı kakule

1 su bardağı portakal suyu

5 su bardağı süt

2 yemek kaşığı tereyağı

9 yemek kaşığı irmik

Vanilya

9 yemek kaşığı toz şeker

YAPILIŞI: Kaplama için; fıstık, şeker, kakule ve portakal suyunu iyice yoğuruyoruz. Karışımın yarısını streç film arasında tatlıyı hazırlayacağımız kalıp büyüklüğünde merdane ile düzleştiriyoruz ve kalıba yerleştiriyoruz. Süt, irmik, vanilya ve şekeri tencerede muhallebi kıvamında pişiriyoruz. Fıstık katının üzerine yayıyoruz. Fıstıklı karışımın diğer yarısını da aynı şekilde düzleştirip muhallebinin üzerine yerleştiriyoruz. Bir gece buzdolabında dinlendirip kare şeklinde dilimliyoruz.