İDİL AÇIKALIN

Bir lahmacun düşünün… İncecik açılmış hamurun üzerine özenle hazırlanmış harç yayılıyor. Taş fırının kızgın ateşiyle birkaç dakika içinde kenarları çıtırlaşıyor, ortası sulu kalıyor. Yanına bol maydanoz, birkaç dilim domates, sumaklı soğan ve bir sıkım limon… İşte bazen mutluluğun tarifi bu kadar sade oluyor.

Lahmacun bizim mutfağımızın en mütevazı ama en karakterli lezzetlerinden biri. Dünyanın birçok ülkesinde pizza ile kıyaslansa da aslında onun bambaşka bir hikâyesi var. Lahmacun sadece bir hamur işi değildir; Anadolu'nun paylaşma kültürünü, bereketini ve ustalığını anlatan sıcak bir sofradır.

"Lahm" Arapçada et, "acun" ise hamur anlamına gelir. Yüzyıllar boyunca Mezopotamya'dan Anadolu'ya uzanan yolculuğunda her şehir ona kendi imzasını bırakmış. Gaziantep daha baharatlı ve sarımsaklı severken, Şanlıurfa isotun derin aromasını öne çıkarır. Hatay'da nar ekşisinin hafif dokunuşunu hissedersiniz. Adana'da ise kıymanın lezzeti ön plandadır.

İyi bir lahmacunun sırrı sadece harcında değildir. Hamur öyle ince açılmalıdır ki fırından çıktığında hem çıtır çıtır olsun hem de katlandığında kırılmadan esneyebilsin. Harç ise hamurun üzerine adeta boya sürer gibi incecik yayılmalıdır. Çünkü lahmacun kalın değil; zarif olmalıdır.

Benim çocukluğumda mahalle fırınlarının önünde oluşan kuyruklar hâlâ gözümün önünde. Evlerde hazırlanan tepsiler sırayla fırına giderdi. Fırından yükselen o et, domates ve köz kokusu bütün sokağı sarardı. Eve dönerken paketin sıcaklığı bile insanı mutlu etmeye yeterdi.

Lahmacun yerken acele edilmez. Önce üzerine bol maydanoz konur. Ardından sumakla ovulmuş mor soğan, birkaç dilim domates ve istenirse acı biber… En son limon sıkılır. Sonra incecik sarılır ve ilk lokmada taş fırının o eşsiz kokusu insanı çocukluğuna götürür.

Bugün dünyanın birçok ülkesinde lahmacun yapılmaya çalışılıyor. Ancak gerçek lezzeti veren şey sadece tarif değildir. Anadolu buğdayı, kaliteli et, yaz domatesi, taş fırın ateşi ve yılların ustalığıdır.

Belki de bu yüzden lahmacun, dünyanın neresinde yenirse yensin insana hep memleketi hatırlatır.

ÖNEMLİ OLAN DOĞRU ORAN

Lahmacun hiçbir zaman fazla malzemeyle güzelleşmez. Tam tersine ne kadar dengeli hazırlanırsa o kadar lezzetli olur. Gerçek ustalık, malzemeyi çoğaltmakta değil; doğru oranı yakalamaktadır.

İDİLİKA'NIN PÜF NOKTALARI

Harca mutlaka yaz domatesi kullanın. Kışın ise rendelenmiş domates yerine kaliteli domates konservesi tercih edin.

Kıyma orta yağlı olmalı. Yağsız kıyma lahmacunu kuru yapar.

Harcı robottan püre haline getirmeyin. Hafif taneli yapı lezzeti artırır.

Hamur ne kadar ince açılırsa o kadar başarılı sonuç alırsınız.

Fırın mutlaka önceden en yüksek sıcaklığa ulaşmış olmalı.

Pizza taşı veya döküm tepsi kullanırsanız taş fırına çok daha yakın bir sonuç elde edersiniz.

Lahmacunu fırından çıkar çıkmaz üst üste koymayın. Birkaç dakika tel üzerinde dinlendirirseniz çıtırlığını korur.

Yanına en çok yakışan eşlikçiler; sumaklı mor soğan, bol maydanoz, limon ve köpüklü bir ayrandır.

Çünkü bazen en büyük mutluluk, incecik bir hamurun üzerine ustalıkla serilmiş harcın taş fırında pişerken yaydığı o unutulmaz kokudadır. Lahmacun, sadece bir yemek değil; Anadolu'nun ateşle, emekle ve paylaşmayla yazılmış en güzel hikâyelerinden biridir.

EVDE TAŞ FIRIN TADINDA LAHMACUN

MALZEMELER

HAMURU İÇİN

500 gram un

1 paket instant maya

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker

300 ml ılık su

2 yemek kaşığı zeytinyağı

HARCI İÇİN

300 gram orta yağlı dana kıyma

2 olgun domates

2 sivri biber

1 kırmızı kapya biber

1 büyük kuru soğan

4 diş sarımsak

Yarım demet maydanoz

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı isot

1 çay kaşığı pul biber

Yarım çay kaşığı kimyon

Tuz

2 yemek kaşığı zeytinyağı

YAPILIŞI: Hamuru yoğurup üzerini kapatarak yaklaşık 1 saat mayalandırın. Bu sırada tüm harç malzemelerini robottan çok fazla ezmeden çekin. Ardından kıymayla iyice karıştırın. Harcın akışkan ama sulu olmayan bir kıvamda olması gerekir. Hamurdan mandalina büyüklüğünde bezeler hazırlayın. Çok ince açın. Harcı ince bir tabaka halinde kenarlara kadar yayın. Önceden en yüksek derecede ısıtılmış fırında, mümkünse pizza taşı üzerinde 6-8 dakika pişirin. Fırından çıkar çıkmaz üzerine maydanoz, sumaklı soğan ve limon ekleyerek sıcak servis edin.