İDİL AÇIKALIN

Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün barbunya var. Barbunya deyince hemen hepimizin aklına pilakisi geliyor değil mi? Barbunyanın sofralarımızdaki rolünün zeytinyağlı olmasına o kadar alışığız ki, vitamin deposu olan bu sebzeyi başka şekilde tüketmek aklımıza gelmiyor. Ben bugün sizlere, barbunya salatası, yoğurtlu şahane bir barbunya mezesinin tarifini de hazırladım. Bakalım beğenecek misiniz?



YUMURTALI BARBUNYA PİYAZI



MALZEMELER

500 gr. haşlanmış barbunya

1 adet büyük boy kırmızı soğan

Dereotu

Maydanoz

Yarım limon

Tuz

Sıvı yağ

2 adet haşlanmış yumurta

YAPILIŞI: Tüm malzemeyi minik minik doğruyoruz. Üzerine yağ, limon ve tuzu ekleyip servise hazır hale getiriyoruz. Üzerini yumurta dilimleri ile süslüyoruz.





SOSLU BARBUNYA SALATASI



MALZEMELER

500 gr. haşlanmış barbunya

2 adet rendelenmiş havuç

3 yemek kaşığı sıvı yağ (havuçları sotelemek için)

3 adet közlenmiş kırmızı biber

1 çay bardağı doğranmış ceviz

Yarım demet maydanoz

7-8 adet kornişon turşu

Yarım demet dereotu

SOSU İÇİN:

100 gr. süzme yoğurt

200 gr. mayonez

3-4 diş sarımsak

Tuz

YAPILIŞI: Haşlanmış barbunyanın suyunu süzüyoruz. Tavaya sıvı yağ alıp ısıtıyoruz. Rendelenmiş havuçları ilave edip kavuruyoruz. Közlenmiş kırmızı biberleri küp küp doğruyoruz. Ceviz, ince kıyılmış dereotu ve maydanozu karıştırma kabına alıyoruz. Barbunya ve havucu ilave edip karıştırıyoruz. Sosu için; süzme yoğurt, mayonez, ezilmiş sarımsak ve tuzu karıştırıp çırpıyoruz. Hazırlanan sosu salata malzemesi ile karıştırıp servis ediyoruz.



BARBUNYALI TAZE FASULYE



MALZEMELER

500 gr. barbunya

500 gr. taze fasulye

1 adet iri kuru soğan

2 adet iri olgun domates

1 çay bardağı zeytinyağı

1 çorba kaşığı şeker

Tuz

YAPILIŞI: Barbunyaları kara suyu çıkana kadar haşlıyoruz. Soğanı pembeleşene kadar kavuruyoruz. Taze fasulyeleri ayıklayıp ilave ediyoruz. Küp doğranmış domatesleri ve yarı haşlanmış barbunyaları ekleyip sebzelerin seviyesinde sıcak su, şeker ve tuz koyuyoruz. Altını kapattıktan sonra zeytinyağı döküyoruz.



BARBUNYALI BULGUR PİLAVI



MALZEMELER

2 su bardağı haşlanmış barbunya fasulye

2 buçuk su bardağı pilavlık bulgur

Yarım yemek kaşığı salça

4 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı tereyağ

Yaklaşık 3 su bardağı su

Tuz

YAPILIŞI: Pişirme tenceresinin içine sıvı yağ ve salçayı alarak biraz kavuruyoruz. İçerisine haşlanmış fasulyeyi ve yıkayıp süzdürdüğümüz bulguru alıyoruz. Tuzunu ilave edip bir iki dakika kavurduktan sonra üzerini bir parmak geçecek kadar (3 su bardağı) kaynar su ilave ediyoruz. Bir taşım kaynatıp altını tamamen kısarak suyunu çekene kadar pişiriyoruz. Altını kapatmadan birkaç dakika önce tereyağını üzerine ekliyoruz. Karıştırmadan altını kapatıp dinlenmeye bırakıyoruz.