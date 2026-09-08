İDİL AÇIKALIN

Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün 7'den 70'e herkesin sevgisini kazanan patates kızartmasının bugüne kadar hiç bilinmeyen formüllerini paylaşıyorum. Bildiğiniz patates kızartmalarını unutun. Bu patates kızartmaları tarafımdan defalarca test edilmiş olup, adeta şampiyonlar ligi gibi madalyaya hak kazanmış tarifler. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileğiyle.

SOĞUK YAĞ İLE DENEYİN

MALZEMELER

Patates

Ayçiçek yağı

Tuz

YAPILIŞI: Patatesleri soyup, parmak şeklinde dilimliyoruz. 1 saat suda bekletiyoruz. İyice kuruluyoruz. Kızartma tenceresine patatesleri koyuyoruz. Üzerini geçecek kadar ayçiçek yağını soğuk olarak patateslerin üzerine döküyoruz. Harlı ateşte kapağı kapalı olarak 15 dakika kızartıyoruz. Sonra 5 dakika kapağı açık kızartmaya devam ediyoruz. Servis tabağına alıp sıcakken tuz serpiyoruz.

KIZARMIŞ ELMA DİLİM PATATES

MALZEMELER

2 adet patates

2 yemek kaşığı mayonez

2 yemek kaşığı un

1 çay bardağı süt

Toz kırmızı biber

Kekik

Tuz

YAPILIŞI: Patatesleri sünger yardımıyla ovalayarak yıkıyoruz ve diri kalacak şekilde haşlıyoruz. Yarım haşlanmış patatesleri dilimliyoruz. 10 dakika buzlukta soğutuyoruz. Bu sırada 2 yemek kaşığı mayonez, 1 çay bardağı süt, 1 kaşık unu, toz kırmızı biber ve tuz ile karıştırıyoruz. Soğumuş patates dilimlerini una buluyoruz. Fazla ununu atıyoruz. Patatesleri sosa buluyoruz ve kızgın yağda kızartıyoruz. Pembeleşince kağıt peçete üzerine alıyoruz. 1 çay kaşığı toz kırmızı biber, 1 çay kaşığı kekik, 1 çay kaşığı tuz karıştırıyoruz. Kızarmış patateslerin üzerine serpiyoruz.

FIRINDA PATATES KIZARTMASI

MALZEMELER

4 adet patates

2 su bardağı ılık su

2 tatlı kaşığı karbonat

1 paket kabartma tozu

5 yemek kaşığı zeytinyağı

BAHARAT KARIŞIMI İÇİN:

1/2 tatlı kaşığı kimyon

1/4 tatlı kaşığı zerdeçal

1 tatlı kaşığı toz biber

Tuz

Karabiber

Sarımsak tozu

Kekik

YAPILIŞI: Patatesleri alacalı soyup bir kaba alıyoruz. Üzerine ılık su, karbonat ve tuz ilave ediyoruz. 15-20 dakika bekletiyoruz. Suyu süzüp patatesleri yıkıyoruz ve iyice kuruluyoruz. Üzerine kabartma tozunu, tuzu ve zeytinyağını ilave edip, karıştırıyoruz. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine diziyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızartıyoruz. Fırından çıkmaya yakın baharat karışımını patatesler sıcakken ilave ediyoruz.