İDİL AÇIKALIN

7'den 70'e herkesin çok sevdiği acı badem kurabiyesi dosyasını açıyorum. Acı badem kurabiyesi, Osmanlı mutfağında evlerde yapılan bir kurabiye olduğu gibi, kurabiye fırını denilen çarşı fırınlarında da yapılan bir yiyecekti. Acı badem, 19'uncu yüzyılda içine acıbadem katılarak yapılan, ana malzemesi badem ve başka sert kabuklu kuruyemişlerden biri olan kurabiye grubunun genel adıydı. Günümüzde bu kurabiyeyi, ev mutfağında meraklıları dışında yapanı bulmak çok zor. Daha çok pastanelerde ve fırınlarda yapılır. Malzemelerinden biri olan acı bademin kendine has kokusu ve lezzeti bu kurabiyenin ayırt edici özelliği olduğundan kurabiyeye bu ad verilmiştir. Acı badem lezzetini belirgin hale getirmek için kurabiyenin içine acı badem yağından, yalnızca birkaç damla konabilir. Acı badem kurabiyeleri, daireler halinde yapılır. Kurabiye pişerken hafifçe kabardığından dairelerin üstü kubbemsidir. İki parça birbirine sıcakken yapıştırılarak küremsi bir biçimde acıbadem kurabiyesi elde edilir.

ACI BADEM KURABİYESİ

MALZEMELER

1 su bardağı badem

1 yemek kaşığı pudra şekeri

2 yumurta beyazı

1 tatlı kaşığı nişasta

3 damla limon suyu

YAPILIŞI: Bademlerin kabuklarını soyup rondoda çekiyoruz. Yumurtanın beyazını pudra şekeriyle birlikte çırpıyoruz. Daha sonra çektiğimiz bademleri, nişastayı ve limon suyunu ekliyoruz. Karışımdan küçük parçalar koparıp yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine diziyoruz. Üzerlerine badem koyup 10-15 dakika tepside bekletiyoruz. Kurabiyeleri, 150 derece fırında pişiriyoruz.

KOLAY ACI BADEM KEKİ

MALZEMELER

1 tane hazır pandispanyanın tek katı

1 çay bardağı şeker

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı çekilmiş acı badem veya ceviz

1 çay bardağı Hindistan cevizi

1 adet yumurta

YAPILIŞI: Bütün malzemeleri iyice karıştırıp hazırladığımız karışımı pandispanyamızın tek katına sürüyoruz. 180 derece fırında ve fırının en üst rafının bir alt katında 15 dakika pişiriyoruz. Kek zaten pişmiş olduğu için fırının alt katına bir tepsi koyup kekin yanmasını önlüyoruz. Üzeri kızarıncaya kadar pişiriyoruz.

ÇİKOLATALI ACI BADEM KURABİYESİ

MALZEMELER

3 yumurtanın akı

250 gr pudra şekeri

1 tatlı kaşığı limon suyu

1 tutam tuz

150 gr. rendelenmiş çikolata

100 gr. çekilmiş fındık

100 gr. çekilmiş badem

YAPILIŞI: Yumurta aklarını katı hale gelene kadar çırpıp kalan malzemeyi ekliyoruz. Karışımı kalıplara paylaştırıyoruz. 130 derece fırında 40-45 dakika pişiriyoruz. Piştikten sonra çok fazla soğumalarına fırsat vermeden kalıplardan çıkarıyoruz.