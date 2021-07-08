Bu yıl ilk kadrosunu kurmak için açtığı sınavı eline yüzüne bulaştıran İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda oynanan oyun bitmiyor. Sınavın yapılış şekli, adayların oyunculuk becerilerinin gözetilmediği, jüride yer alan deneyimli isimlerin adaylara yaklaşımı ve konservatuvar mezunu olan adaylardan istenen komik talepler günlerdir dile getirilmesine rağmen karşılık bulmuyor. Aksine sınavda usulsüzlük yapıldığına inanan ve sınavın tekrarlanmasını isteyenlerin sayısı da her geçen gün artıyor.



Şimdi yavaş yavaş sınav sonuçlarıyla ilgili bilgiler de sızıyor. Jüride yer alan Şakir Gürzumar'ın oğlu Deniz Gürzumar'ın sınavı kazandığı iddia ediliyor. Deniz'in kazanmasında sıkıntı yok, sorun babasının jüride olması. Bu durum genç oyuncunun yeteneğine gölge düşürürken, şaibe iddialarını da güçlendirdi.



Oyuncu, Gizem Tataroğlu Özbilir sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Meslektaşımız Deniz Gürzumar'ın ilk aşama sınavında, babası, eski İstanbul Devlet Tiyatroları Müdürü Şakir Gürzumar, oğlunun sınavını izlemek için salona girip, jüri koltuğuna oturmuş mudur? Şaibe dolu aldığımız yoğun duyumlar karşısında endişe ve merak içindeyiz" dedi.

Onur Cem Aydemir isimli oyuncu da "Şakir Bey'in oğluyla aynı gün sınava girdim. Sınırlı yeteneğiyle dizi sektörünü yeterince işgal etmiyormuş gibi bir de Şehir Tiyatroları'nda kariyer peşinde sanırım. Babadan oğula geçen kontenjanlardan bıktık" dedi.



İddialar üzerine sınava girdiğinde babasının jüri koltuğuna oturmayıp dışarı çıktığını söyleyen Deniz Gürzumar'a yanıtlar da gecikmedi. Sınava girenlerden biri Twitter'dan şöyle karşılık verdi: "Tuhaf olan babanız benim sınav günümde yoktu. Benimle birlikte birinci aşamanın ikinci günü sınava giren 200'e yakın kişinin de sınavında yoktu. Ama sizin sınav gününüzde oradaymış. Şansınıza öyle denk gelmiş. Evet, sınavınızı izlemeyip dışarı çıkması fazla etik bir davranış olmuş."



ERTEN'DEN SORU SORAN ADAYA HAKARET

Öte yandan Genel Sanat Yönetmeni Yücel Erten'in kendisine olumsuz eleştiride bulunan adaylara verdiği cevaplar sosyal medyada şok etkisi yarattı. Erten, Cem Aksakal adlı adayın sorularına kayıtsız kalıp "Kendini müfettiş mi sandın Akçakal" diyerek hakaret etmesi, "Haydi yoluna zıpır" diyerek genç oyuncuyu terslemesi büyük tepki çekti. Oysa ki Aksakal gayet saygılı bir şekilde, "Sayın Yücel Erten İzBB'de görevli olup sınava başvuran, sınav işleyişinde görevi bulunan kişiler var mıdır? Bu kişiler aşamalardan geçmiş midir? Eğer öyleyse bu kişilerden belediye ve jüri üyelerine yardım işlerinden el çekmeleri veya istifa etmeleri istenmiş midir?" diye sormuştu.

Nitekim Erten, geçmişte kendisine eleştiride bulunan oyuncu Yusuf Köksal'a ithafen de "Sen bu çokbilmiş lafları kendine sakla. Ben ölünün g.tüne pamuk tıkar gibi tiyatro yapmam. İstiyorsan sen yap" şeklindeki yanıtıyla devlet tiyatrosu oyuncularına hakaret etmişti.

Yücel Erten'in takındığı tutum ve sinkaflı sözleri avamlığının bir göstergesi.

Sınav sırasında ve sonrasında onca adayın sınavlarla ilgili şaibe olduğunu anlatmaya çalışması ancak seslerini duyuramaması olayı büyük bir skandala dönüştürdü. Tüm bu yaşananlara İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in sessiz kalması da çok büyük bir ayıp.