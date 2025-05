Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği 16. Uluslararası Opera ve Bale Festivali kapsamında, Doğudan Batıya Barok Eserler Konseri ile 'Sultans of The Opera' AKM Tiyatro Salonu'nda sanatseverler ile buluştu. Barok operanın büyüleyici dünyasına bir yolculuğun yaşandığı konserde, Avrupa'da Osmanlı padişahlarının efsanelerinin anlatıldığı eserler yorumlandı.

Doğu ile batının müzikal sentezinin amaçlandığı konserde, Osmanlı şahsiyetleri barok müziğinin derinliği ve yeni bir bakış açısı ile hayat buldu. Almanya'dan festivale katılan evrensel üne sahip yabancı konuk topluluk Pera Ensemble'ın Müzik Yönetmeni - Orkestra Şefi ve 'Sultans of the Opera' projesinin fikir babası Mehmet C. Yeşilçay yönetiminde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve Pera Ensemble ile İstanbul Devlet Opera ve Balesi Korosu, Türk ve dünyaca ünlü yabancı konuk solistlere eşlik etti. İtalya'dan katılan solist Nicholas Tamagna, Fuat Kılıç Aslan, Elif Tuğba Tekışık, Ceren Aydın ve 'Sufi Derviş' rolünde Murat Irkılata solist olarak sahnedeydi. Ayrıca Moğolistan'dan festivale katılan Uranchimeg Nyamsuren ve Zolzaya Boldbaatar, Theorbo sanatçısı Vanessa Heinisch de sahne alan isimler arasında yer aldı.

KONYA'DA TİYATRO FESTİVALİ HEYECANI

Devlet Tiyatroları bünyesinde Konya Devlet Tiyatrosu tarafından düzenlenen 17. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali başlıyor. Bu akşam Hollanda Slapstick Tiyatrosu'nun 'Scherzo' adlı gösterisiyle perdesi açılacak olan festivalde

1 Haziran'a dek, Azerbaycan, Kıbrıs, Bulgaristan ve Gürcistan'dan 5 yabancı ekip ile Devlet Tiyatrolarının 13 yerli ekibi sahne alacak. Festival süresince toplamda 20 oyun, 32 temsille seyirciyle buluşacak. İlk kez 2008'de düzenlenen festival bugüne kadar 27 ülkeden 116 yabancı, 51 yerli olmak üzere toplam 167 tiyatro grubunu ağırladı, 82 bin seyirciye ulaştı.



GÜÇLERİNİ 'FİLTRESİZ' İÇİN BİRLEŞTİRDİLER

Usta oyuncu Kemal Başar kurucusu olduğu Tiyatro Keyfi'nin oyunlarıyla sahneye çıkmaya devam ederken bir yandan da müzik yolculuğunu devam ettiriyor. Başar bu kez tiyatroda da birlikte çalıştığı isimler Hazım Körmükçü ve Korel Cezayir'le birlikte No Filter isimli bir single çalışması yaptı.

Daha önce Kemal'in Şarkıları albümünde seslendirdiği şarkılardaki güçlü vokaliyle dikkat çeken Başar, sözü ve müziği kendisine ait olan Yalnız Doğar İnsan adlı parçasıyla oldukça iddialı. Yakında klibi de yayınlanacak olan şarkının aranjesinde Savaş Başar imzası var. Gitarda Cezayirli'nin, bateride Körmükçü'nün yer aldığı parçayı şimdiden merak etmeye başladım.



EVLİLİĞE FARKLI BAKIŞ

Atv'de yayınlanan 'Can Borcu' dizisiyle her hafta televizyon izleyicisinin karşısın acıkan oyuncu Bülent İnal bir yandan da tiyatroyu ihmal etmiyor. İnal'ın 10 yıl aradan sonra sahneye döndüğü Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler adlı oyun da kapalı gişe yoluna devam ediyor.

Fransız yazar Eric-Emmanuel Schmitt'in kadın erkek meselesini klişelere düşmeden ustaca anlattığı oyunda İnal sahneyi Dolunay Soysert ile paylaşıyor. İkili, Ersin Umut Güler'in rejisiyle sahnelenen oyunda uyumlarıyla seyirciden tam puan alıyorlar. Hâlâ izlemediyseniz oyun 29 Mayıs'ta Bakırköy'de sahnelenecek.