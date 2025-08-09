Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından, Türkiye İş Bankası'nın katkılarıyla düzenlenen 22. Uluslararası Bodrum Bale Festivali önceki akşam sahnelenen Uyuyan Güzel ile devam etti. Çaykovski'nin ölümsüz müzğiyle hayat bulan eser, 42 kişilik dünyaca ünlü 'Moskova Klasik Bale Tiyatrosu N. Kasatkina ve V. Vasilov' tarafından sahnelendi. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği eser 155 dakikalık süresine rağmen ilgiyle izlendi. Gösteri öncesi bir araya geldiğimiz Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk samimi açıklamalar yaptı.







Göreve geldiği bir buçuk yıllık süre içinde opera ve baleye altın çağını yaşatan, hem temsil sayısında hem seyirci sayısında kırmadık rekor bırakmayan Sağtürk, "Başarı kurumun başarısı, başarısızlığı üstleniyorum" diyerek mütevazı bir yaklaşım göstermeye devam ediyor. Bakanlıkla uyumlu çalıştıklarını söyleyen Sağtürk, "Çıtayı çok yükselttik doğru ama rekorlar kırdık diye havaya girmek yok, daha yeni düzlüğe çıkıyoruz. Kurumda 3 bin kişiyiz, bütün kararların oy birliğiyle çıkmasına çok önem veriyorum. Egoların yüksek olduğu bir yerde görüş birliğine varmak çok zordur. Kurum içinde de inanç oluştu. Sanatçıların genel müdürlerini sevip saydığı örnek bir bütünlük yaşıyoruz. Ben zaten kendimi genel müdür olarak görmüyorum, çok içlerindeyim. Yukarıdan bakmadan, içlerinde olarak başardım bunu. 1.5 senedir ailemi görmüyorum. Algım değişti, daha denize giremedim mesela" dedi.







Sağtürk, "Murat Karahan, Selman Ada, Rengim Gökmen, hatta Muhsin Ertuğrul'a kadar hepsine müteşekkiriz. Onlardan daha iyi değiliz, süreç onların deneyimi ve katkılarıyla buraya geldi" diyerek başarıyı paylaştı. Bu yaklaşım çok önemli. Halkın, sanatçıların, genel müdürlerin bakanların hepsinin sevgisini kazanmak gerçekten büyük başarı. Herkesin arkasında durduğu, güvendiği, halkın da 'Yerine yakışan adam' dediği Sağtürk, dolu başak gibi büyüdükçe küçülmesini bilen bir karakter gösteriyor. Sağtürk ayrıca Devlet Halk Dansları Topluluğu Okulunun kurulması ve gençlerin burada yatılı eğitim görmesi gerektiğinin de özellikle altını çizdi.







YUNAN SANATÇI İLK KEZ TÜRKİYE'DE

Yunanistan'ın en sevilen sanatçılarından biri olan Nikos Vertis, Türk hayranlarının yıllardır beklediği İstanbul konseriyle nihayet Türkiye sahnesine adım atıyor. Uluslararası müzik sahnesinde büyük ilgi gören, romantik şarkıları ve enerjisiyle dünya genelinde milyonlarca dinleyiciyi büyülemeyi başaran sanatçı, 28 Kasım'da Maslak'taki arena sahnesinde unutulmaz bir konser verecek. Özellikle 'Thelo Na Me Niosis', 'An Eisai Ena Asteri' ve 'Pes To Mou Ksana' gibi hit parçalarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan sanatçı, Türkiye'de de ilgiyle takip ediliyor. Sanatçı Türk hayranlarıyla buluşacak olmaktan dolayı ayrıca heyecan yaşıyor.







SAN SEBASTİAN'DA YARIŞACAK

Şeyhmus Altun'un yazıp yönettiği, ilk uzun metraj filmi 'Aldığımız Nefes' 19-27 Eylül tarihlerinde İspanya'da düzenlenecek olan San Sebastian Film Festivali'nin 'New Directors' bölümünde yarışacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle çekilen Türkiye Danimarka ortak yapımı filmin başrolünde Hakan Karsak, Sacide Taşaner ve genç oyuncu Defne Zeynep Enci yer alıyor. Film, kimya fabrikası patlamasıyla sarsılan küçük bir kasabada, hayatı bir anda altüst olan on yaşındaki Esma'nın ayakta kalma çabasını anlatıyor.







TÜRK ARPI PROJESİ ALBÜMLENDİ

Türk arpını dünyaya tanıtan Şirin Pancaroğlu, Türk Arpı projesi nota koleksiyonu kapsamındaki eserlerin icralarına rehberlik etmek ve eserleri sanatseverlerle de buluşturabilmek adına, 22 parçayı dijital platformlar üzerinden yayınlandı. 17 aylık bir kayıt sürecinin ardından yayınlanan albüm The Turkish Harp Music Collection kapsamında yer alan mandallı ve pedallı arp eserlerini içeriyor.