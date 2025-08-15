Bileklik devrede kadınlar güvende

Avrupa Birliği genelinde kadın kurbanların içeceğine kimyasal madde katılmasıyla gerçekleşen saldırılar önemli bir yer tutuyor. Bu rahatsız edici durumdan yola çıkan kimyagerler, içeceklere gizlice eklenen uyuşturucu maddeleri tespit edebilen sensörlü bir kâğıt bileklik geliştirdi
Batı'nın konuşulmayan karanlık yüzü olan tacizlere karşı, bilim insanları harekete geçti. Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı'na göre, Avrupa genelinde her üç yetişkin kadından biri hayatının bir döneminde fiziksel veya cinsel saldırıya uğradı. Bu taciz vakaları arasında ilaçlı cinsel saldırılar oranı da çok yüksek. İspanya ve Portekiz'den araştırmacılar kurbanın içeceğine kimyasal madde katılmasıyla gerçekleşen saldırıları önlemek için bileklik geliştirdi. Buluşu gündeme getiren Paris merkezli Euronews haber sitesi oldu...
Portekiz ve İspanyol kimyagerler, içeceklere gizlice eklenen uyuşturucu maddeleri tespit edebilen kimyasal sensörlü kâğıt bileklik geliştirdi. Peki bileklik nasıl çalışıyor? Bileklik, renk değişimi yoluyla çalışan iki küçük sensör içeriyor. Test yapılacak içecekten bir damla bilekliğin belirli kısmına damlatıldığında, eğer GHB gibi istenmeyen bir madde varsa renk yeşile dönüyor. Tepki birkaç saniye içinde gözle görülebiliyor.
Proje, Portekiz ve İspanya'nın Valencia
Üniversitesi'nden araştırmacıların işbirliğiyle geliştirildi. İlk bileklik partileri İspanya ve Portekiz'deki konser, festival ve gece kulüplerine ulaştı. Yaz aylarında turist sayısının artmasıyla birlikte içeceklerin "doping" riskinin de arttığı vurgulanıyor. Proje ilgi görürse, bilekliğin daha fazla Avrupa ülkesinde kullanılması planlanıyor.
KİŞİSEL KALKAN GÖREVİ GÖRÜYOR
Bir bilekliğin fiyatının 3 ile 5 euro arasında olması bekleniyor. Çoklu paketler ile günlük koruma maliyeti 1 euronun altına düşebilecek. Araştırmacılar, maliyetin festival organizatörleri ve yerel yönetimler tarafından karşılanmasını umuyor. Profesör Carlos Lodeiro Espino, "Bu kişisel bir kalkan. Beş gün boyunca farklı içecekleri tekrar tekrar test edebilir," diyor. Bileklik sonuçları şu an mahkemede delil olarak kabul edilmese de, varlığı potansiyel saldırganlar üzerinde caydırıcı etki yaratıyor. Valencia bölgesinde bilekliklerin kullanılmaya başlanmasından sonra festival alanlarında "içeceğe madde katma" vakaları neredeyse sıfıra indi.
NURİ ALÇO
ÇOK HAYATLAR KURTARDIK GEÇ BİLE KALDILAR
Yeşilçam
filmlerinde kızların içeceğine ilaç atmasıyla meşhur olan Nuri Alço
, konuyla ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu. Cinsel saldırıya karşı bileklik geliştirilmesini değerlendiren oyuncu, çevirdikleri filmlerle farkındalık yarattıklarını belirterek şunları söyledi: "Biz bu filmleri gerçeklerden yola çıkarak çektik. Uyuşturucu batağına ya da kötü yola düşen gençleri uyardık, onların sorununu gündeme getirdik. Halkta bir farkındalık yarattık. O dönemlerde genç kızlar büyük şehirlere artist olmak için geliyorlardı. Bir ortamda içeceğine bir şeyler karıştırıp kızları kötü emellerine alet etmek isteyen kötü niyetli erkekler vardı. Hâlâ var. Biz bu yaşananları aktardık filmlerde. Nitekim bu filmleri izleyip o sahneleri gören çoğu genç kızın hayatını kurtardık. Ben bu konuda farkındalık yarattığım için çok memnunum. Çok gururluyum. Bir sürü ödüller aldım bununla ilgili. Yine olsa yine oynarım."
Günümüzde de bu sorunun artarak devam ettiğini ve genç kızlara uyarı niyetindeki bu teknolojiyi çıkarmakta geç bile kaldıklarını söyleyen usta oyuncu "Sizce bu yöntem işe yarar mı?" sorusuna da şu şekilde yanıt verdi: "Teknoloji çok ilerledi. İcat edilen bileklik işe yarar mı bilmem ama kızların dikkatli olması gerekiyor. Şüphelendikleri durumlarda ya da bardağında bir şey konulduğuna dair endişeleri varsa, çaktırmadan dökmeli ya da bir bahane uydurup o içeceği içmemeliler. Bu yöntem daha sağlıklı olur. Yoksa kötü niyetli kişi eğer gerçekten kafasına takmışsa o kıza zaten bir şekilde zarar verir. Önemli olan uyanık olmak. Tufaya düşmemek gerekir. Bilekliğe hangi arada içkiyi dökeceksin de renginin değiştiğine bakacaksın. İçmesinler daha iyi!"