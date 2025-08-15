Bileklik devrede kadınlar güvende

Avrupa Birliği genelinde kadın kurbanların içeceğine kimyasal madde katılmasıyla gerçekleşen saldırılar önemli bir yer tutuyor. Bu rahatsız edici durumdan yola çıkan kimyagerler, içeceklere gizlice eklenen uyuşturucu maddeleri tespit edebilen sensörlü bir kâğıt bileklik geliştirdi

Batı'nın konuşulmayan karanlık yüzü olan tacizlere karşı, bilim insanları harekete geçti. Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı'na göre, Avrupa genelinde her üç yetişkin kadından biri hayatının bir döneminde fiziksel veya cinsel saldırıya uğradı. Bu taciz vakaları arasında ilaçlı cinsel saldırılar oranı da çok yüksek. İspanya ve Portekiz'den araştırmacılar kurbanın içeceğine kimyasal madde katılmasıyla gerçekleşen saldırıları önlemek için bileklik geliştirdi. Buluşu gündeme getiren Paris merkezli Euronews haber sitesi oldu...



