Yeni tiyatro sezonu için heyecan dorukta. Tiyatroseverler yeni oyunları sabırsızlıkla bekliyor. Eylül itibariyle perdelerini açacak pek çok yeni oyunda birbirinden ünlü isimler tiyatro sahnesinde boy gösterecek. Onlardan belli olan bir kaç tanesini bahsedeceğim.

Örneğin Engin Hepileri'nin kurucusu olduğu Tiyatroİn, 12. sezonuna yeni bir oyunla başlıyor. Engin Hepileri ile Nergis Öztürk, Akciğer isimli oyunlarından sonra 'Elma Labrador ve Çimen' isimli oyunda aynı sahneyi paylaşacaklar. Matthew Seager 'ın hem yazıp hem de oynadığı oyun 2017 yılında 'The Hope Theatre' tarafından sahnelenmeye başladığında büyük ses getirmişti. İzleyiciyi bir çiftin aşkla dolu 50 yıllık hikâyesine ortak eden oyun Fransa'da 'Private Theatre'a iki yıl önce 'En İyi Oyun' dahil 4 Moliere ödülü kazandırmıştı. Onur Ünsal'ın rejisini üstlendiği oyunun müziklerinde ise Müfettişler'deki gibi Kenan Doğulu imzası var. Geçen sezonun sonuna doğru perde açan oyun 28 ve 29 Ağustos'ta Kadıköy'de sahnelenecek.

Başarılı oyuncu Mert Turak, yeni tiyatro projesiyle izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ferhat Ergün'ün kaleme aldığı "Eşyanın Tabiatı" adlı oyunda Turak, ilk kez tiyatro sahnesine adım atacak olan Aslıhan Malbora ile başrolü paylaşıyor. Aysa Prodüksiyon tarafından sahnelenecek olan oyunun provaları tüm hızıyla sürüyor.

Atv dizisi 'Can Borcu'nda rol alan Alayça Öztürk Gidişoğlu sahneye dönüyor. Deneyimli oyuncu eşi Sercan Gidişoğlu'nun yönettiği İngiliz yazar Dennis Kelly'nin yazdığı "Aşk ve Para" isimli oyunda rol alacak. Oyunun kostümlerine de imza atan Gidişoğlu'na sahnede Tevfik Şahin, Sefa Tantoğlu ve Tuba Karabey Özkök eşlik edecek. Hamileyken rol aldıkları 'Gebe' isimli oyunda bir araya gelen Özkök ve Gidişoğlu bu oyunla yeniden sahnede buluşmuş olacak. Aşk, para, mutluluk ve kaybetme üzerine günümüz dünyasına göndermeleri olan oyun 26 Eylül'de seyirciyle buluşuyor.

Sobe Kabare, izleyiciyi Türkiye'nin hafızasına kazınmış, dillerden düşmeyen şarkıların rehberliğinde kahkaha dolu bir yolculuğa çıkaracak. Cenk Tunalı'nın Damla Birdal ile birlikte yazıp, rejisini üstlendiği oyun Ece Gürsel, Kahraman Sivri, Soner Türker, Ethel Mulinas ve Fulden Akyürek'i bir araya getiriyor.

'Etekler Pantolonlar' ve 'Benimle Delirir Misin? gibi oyunların yazarı Mine Artu, bu kez Benimle Delirir misin'in devamı niteliğindeki İyi Delirdik isimli bu oyunda Nermin ve Cevdet isimli bir çiftin sosyal medyayla olan sınavını ele alıyor. Necmi Yapıcı ve eşi Nihan Durukan'ın birlikte rol aldıkları oyun Ekim'de perde açacak.

Cihangir Atölye Sahnesi de yoğun bir tiyatro sezonuna giriyor. Arzu Gamze Kılınç'ın Yaşar Kemal'in "Filler Sultanı ile Kırmızı Sakallı Topal Karınca" eserinden uyarlayıp rejisini üstlendiği Filler ve Karıncalar Ekim'de prömiyer yapacak. Oyun, Boran Özsaygı, Canberk Dikmen, Can Seçki, Derya Özsoy, Dorukhan Kenger, Erdi Öztürk, Murat Aytekin, Nihal Parlak, Onur Çolak, Seren Köken, Serhat Güney'den oluşan kalabalık kadrosuyla dikkat çekiyor. Ekip, devam eden oyunlarıyla beraber bu sezon yedi oyunla seyirci karşısına çıkacak.



Kısa film başvuruları başladı

Ülkemizin en uzun soluklu festivallerinden olan düzenlenen İFSAK Ulusal Kısa Film ve Belgesel Yarışması için başvurular başladı. İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK) tarafından bu yıl 46. kez düzenlenecek olan yarışmaya başvurular, İFSAK'ın resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek. Ön elemeyi geçen filmler Şubat 2026 itibarıyla web sitesinin yarışma sayfasından ilan edilecek ve seçilen yapımlar, 9 Mart-15 Mart 2026 tarihleri arasında düzenlenecek olan 32. İFSAK Kısa Film Festivali kapsamında izleyiciyle buluşacak.



Sanat kurulunda değişim

İstanbul Modern, politikalarını güçlendirmek amacıyla yeni bir kurul oluşturduğunu duyurdu. Müzenin küresel program ve stratejilerinde söz sahibi olan Uluslararası Danışma Kurulu, farklı coğrafyalardan yeni üyelerin katılımıyla genişletildi. Bu yıl İstanbul Bienali'nin açılışıyla eş zamanlı toplanacak kurul, ilk kez Asya'dan müze ve sanat kurumu yöneticilerini de ağırlayacak. Yeniden yapılandırılan kurulda; Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Sharjah Sanat Vakfı Başkanı ve Sharjah Bienali Direktörü Hoor Al-Qasimi, M+ Hong Kong Müze Direktörü ve Uluslararası Modern Sanat Müzeleri ve Koleksiyonları Komitesi (CIMAM) Başkanı Suhanya Raffel, Paris'teki Centre Pompidou'nun Başkanı Laurent Le Bon, New York'taki MoMA'nın Direktörü Glenn D. Lowry ve Londra'daki Frieze Masters'ın yaratıcı danışmanı, geçmişte Tate Modern ve Metropolitan Müzesi gibi kurumların güncel sanat programlarına yön veren Sheena Wagstaff yer alıyor.