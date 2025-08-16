Dünyaca ünlü müzisyen Sami Yusuf, bir kez daha gönülleri fethetti. 23 Ağustos akşamı İstanbul Yenikapı'da gerçekleştireceği konserden elde edeceği gelirin bir kısmını Filistin'de yaşayan halka destek olmak amacıyla bağışlayacağını açıkladı. Büyüleyici ve büyük ölçekli etkinlikleriyle tanınan sanatçının gelecek haftaki performansı, bugüne kadarki en görkemli gösterisi olma vaadini taşıyor. Konserde, merakla beklenen yeni albümü Ecstasy'den eserler ilk kez dinleyiciyle buluşacak. Yusuf, "Albüm tanıtımı için İstanbul'u seçtim.

Çünkü burası ve insanları kalbime çok yakın" yorumunda bulunmuştu. Ünlü sanatçı son açıklamasında ise "Burada, 'İki Deniz Arasında', yaşayan müzik geleneklerinin dehasını kutlayacağız. Onların coşkulu dünyasına girecek, kalplerinin hikâyelerini anlatacak ve onların müziğinin güzelliğini, bizimkilerle birlikte, bu nesle ve gelecek nesillere hediye edeceğiz" ifadelerini kullandı. Yusuf'un, yapımcı Cengiz Şahin prodüksiyonuyla titizlikle hazırlanan bu görkemli konseri yalnızca müzikal anlamda değil, insani bir dayanışma hareketi olarak da hafızalarda yer edinecek.



BİR ANADOLU ŞENLİĞİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bir Anadolu Şenliği rotasında yer alan Tunceli ve Şırnak'ta incelemelerde bulundu. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hayata geçirilen şenlikler 5 Eylül'de Tunceli'de başlayacak. Bakan Ersoy, "Tunceli, Hakkari, Bingöl, Bitlis ve Şırnak'ta çok kıymetli sanatçılarımızın yer alacağı şenlikler düzenliyoruz. Bir Anadolu Şenliği ile bu beş şehrimizin sokaklarında müzik sesleri yükselecek.

Devlet Tiyatroları, Opera ve Bale, Güzel Sanatlar, Sinema, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğümüz de elindeki tüm imkânları seferber edecek. Takvimler 5 Eylül'ü gösterdiğinde ise sıra Tuncelimize gelecek. Etkinlikler bölgedeki şehirlerimizin tanıtımına da ciddi katkı sağlanmış olacak" dedi. Ersoy, turizm açısından da Tunceli'de Munzur Vadisi Millî Parkı, Munzur Gözeleri, Kırkmerdiven Şelaleleri gibi yüksek biyolojik çeşitlilik ve endemik türlere sahip doğal varlıkları ve Ovacık ilçesini önceliklendirdiklerini açıkladı.



SARAYBOSNA'DA TÜRK FİLMLERİ DE YARIŞACAK

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bu yıl 31'incisi düzenlenen Saraybosna Film Festivali başladı. Açılışı Bosna Hersekli yönetmen Dino Mustafic'in 'Paviljon' filmiyle yapılan festivalde yarışacak filmler arasında Türk filmleri de yer alıyor. Örneğin, festivalin 'En İyi Kısa Film' kategorisinde Rabia Özmen yönetmenliğindeki Türk yapımı 'Prosedür' isimli kısa film de yarışacak.

Mücahit Koçak ile Reyhan Özdilek'in rol aldığı kısa film festivalde dünya prömiyerini de yapacak. Öte yandan genç sinemacı Asya Günen'in yazıp yönettiği Sırtüstü isimli 14 dakikalık kısa film de festivalde 'En İyi Öğrenci Filmi' kategorisinde yarışacak. Dünya prömiyerini 16-18 Ağustos tarihleri arasında Edinburgh Uluslararası Film Festivali'nde yapacak olan Sırtüstü, Saraybosna'da ise 19-22 Ağustos tarihleri arasında görücüye çıkacak. İki genç sinemacımıza başarılar diliyorum.