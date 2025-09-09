Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen festivaller Aspendos ile devam ediyor. 2000 yıllık geçmişe sahip Aspendos Antik Tiyatrosu, opera ve bale festivaline 32. kez ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 14 Eylül-1 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek 32. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nin açılışı Puccini'nin "Turandot" operasıyla yapılacak.

Ünlü İtalyan rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini'nin sahneye koyduğu prodüksiyonun başrollerinde, gizemli ve erişilmez Prenses Turandot'u canlandıran, etkileyici sesi ve yorumuyla dünya sahnelerinde adından sıkça söz ettiren soprano Olga Maslova ile güçlü sesi ve sahne karizmasıyla tanınan tenor Riccardo Massi yer alıyor. Orkestra şefi Lorenzo Casriota Skanderberg yönetimindeki Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ile koro şefleri Mahir Seyrek ve Ivan Pekhov yönetimindeki Ankara ve Antalya Devlet Opera ve Balesi koroları sahnede yerli ve yabancı solistlere eşlik edecek. Festival daha sonra Zorba, Kuğu Gölü, Don Kişot ve Tosca ile devam edip 1 Ekim'de Özbek grubun sahneleyeceği La Traviata ile sona erecek.



ADANALI OYUNCULAR TAARRUZA ÇIKTI

Senaristliğini ve yönetmenliğini Ramazan Ekmekçi'nin, yapımcılığını Serkan Semiz'in üstlendiği 'Tehlikeli Bölge', Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kritik dönemlerinden birine bilim kurgu öğelerini ekleyerek bu cuma günü sinema salonlarına geliyor. Eleştirmenleri tarafından 'cesur, yenilikçi ve gerçekçi' olarak tanımlanan Tehlikeli Bölge, Türk sinemasının geleceği için anlamlı bir rol oynuyor. Bir solukta, sıkılmadan izlenebilecek bir film olduğunu belirten eleştirmenler yerli sinemada 'farklı' ve 'kapsayıcı' yapımların desteklemesi gerektiğini belirtiyor.

Büyük Taarruz'a üç gün kala Başkumandan Mustafa Kemal'in verdiği gizli bir görev için yola çıkan bir grup askerin hikayesini konu alan filmde askerler sadece düşman askerlerine karşı değil, bilinmeyen varlıklara karşı da bir savaşın içine düşüyor. Tehlikeli Bölge, Türkiye'de bir dönem filmine bilimkurgu öğeleri ekleyen ilk prodüksiyon olma özelliğini taşıyor. Çekimleri Adana'da gerçekleştirilen filmde dönem dokusu korunurken bilim kurgu öğeleri en gerçekçi şekilde sinema perdesine yansıyor. Filmin başrollerini Kadir Parlak, Ozan Turan, Hasan Şenbayrak, Aykut Yavuz, Sevim Oyar, Seyfi Azrak ve Abdurrahim Demir paylaşıyor. Oyuncuların hem dramatik performansları hem de uzaylı yaratıklarla karşı karşıya geldiği sahnelerdeki becerisi alkış toplayacak. Tamamı Adanalı olan oyuncu ekibinin Büyük Taarruz'a gidilen yoldaki mücadelesi seyircilere yoğun duygular yaşatacak.



AMADEUS SEZONU AÇIYOR

Türkiye'nin en uzun soluklu oyunlarından Amadeus, 7'nci sezona giriyor. Bugüne kadar 177 oyunda, 500 binden fazla seyirci tarafından ilgiyle izlenen oyun 16 Eylül'de perde açıyor.

Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu tarafından sahneye konan oyunun rejisini usta yönetmen Işıl Kasapoğlu yapıyor. Selçuk Yöntem, Tansu Biçer ve Dilan Çiçek Deniz'in rol aldığı oyun, zengin dekoru, dönemin ruhunu taşıyan kostümleri ve büyüleyici müzikleriyle dikkat çekiyor. Bir türlü denk gelemediyseniz bu kez kaçırmayın.