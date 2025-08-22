'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Bir Anadolu Şenliği" serüveni, bugün Hakkari'de başlıyor. Merkez'den Yüksekova'ya, Çukurca'dan Şemdinli ve Derecik'e kadar uzanacak etkinlikler, şehri adeta dev bir kültür sahnesine dönüştürecek. Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un da vurguladığı gibi bu şenlik, sadece bir eğlence değil; terörün izlerini silip bölgeye kardeşliği, huzuru ve sanatla yeni bir nefes getirme amacı taşıyor. "Bu toprakların kadim mirasını gün yüzüne çıkaracağız" sözleri, müzikten tiyatroya, operadan el sanatlarına kadar her etkinliğin altında yatan ruhu özetliyor. Hakkari'de müzikseverler Murat Dalkılıç, Bengü, Merve Özbey ve Oğuzhan Koç gibi isimlerle buluşacak, Grup Tillo ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin özel konserleri ile adeta bir müzik şöleni yaşanacak.

Tiyatro tutkunları ise Erzurum ve Ankara Devlet Tiyatroları'nın oyunlarıyla Yeşilçam'ın ve Nadir'in büyülü dünyasına adım atacak. Sinema TIR'ı ve Gezici Kütüphane, Hakkari'nin dört bir yanını tarih, edebiyat ve sanatla buluşturacak. Çocuklar için hazırlanan 'Şenlik Köyü' de tiyatro oyunları, sahne gösterileri ve atölyelerle miniklerin dünyasını renklendirecek.

Neticede Hakkari sadece coğrafi bir nokta değil; kültürün, sanatın ve çocukların neşesinin buluştuğu bir Anadolu sahnesine dönüşecek. Bu şenlikler 5-11 Eylül Tunceli, 12-18 Eylül Şırnak, 19-25 Eylül Bingöl, 22-28 Eylül tarihleri arasında Bitlis'le devam edecek ve tüm Doğu ve Güneydoğu Anadolu için umut, neşe ve birlikteliğin simgesi olacak.



LEZZETLİ RESİMLER ANKARA YOLCUSU

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin verimli topraklardan, denizlerin bereketinden, doğanın cömertliğinden ve paylaşılan sofralardan ilham alan süreli sergisi "Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler" 20 Ağustos itibariyle İstanbul ayağını tamamladı. Prof. Dr. Gül İrepoğlu'nun küratörlüğünde hazırlanan sergide, 90 sanatçıya ait 200'ü aşkın sanat eseri yer aldı.

İstanbul'da 70 bin ziyaretçiye ulaşan, tematik konferansları ve çocuklara özel sanat atölyeleriyle de büyük ilgi uyandıran sergiden geniş bir seçki şimdi Ankara yolcusu. Sergi, 16 Eylül'den itibaren Ulus'taki İktisadi Bağımsızlık Müzesi bünyesinde yer alan İş Sanat Ankara Sanat Galerisi'nde ziyarete açılacak. Öte yandan İş Sanat, dünyaca tanınan Stevie Ödülleri çatısı altındaki 22. Uluslararası İş Ödülleri'nde, 3 kategoride Altın Stevie Ödülü'ne layık görüldü. 'Etkinlik', 'Yayın' ve 'Video Ödülleri' kategorilerinde ödülü kucaklayan başta Zuhal Üreten olmak üzere tüm İş Sanat ekibini tebrik ediyorum.



GENÇ YETENEKLER 'YEŞİL VATAN' İÇİN YARIŞACAK

Orman yangınlarıyla hepimizin canı yandı. Bireysel olarak fidan dikmenin yanı sıra devlet kademesi de konuyla yakından ilgileniyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturulması ve fidan dikilmesini müfredat olarak belirlemesinin ardından, Tarım ve Orman Bakanlığı da bir yarışma düzenliyor.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek 'Yeşil Vatan Kısa Film Yarışması'nda katılımcıların, çevre sorunlarına dikkat çeken ve sürdürülebilir yaşamı teşvik eden kısa filmler veya belgeseller üretmeleri bekleniyor. Katılım için son başvuru tarihinin 31 Ekim olduğu yarışmanın ödül töreni ise 15 Aralık'ta düzenlenecek.



ELEKTRONİK MÜZİĞİN YILDIZI İSTANBUL'A GELİYOR

Grammy adayı ve beş kez DJ Mag Top 100'de dünyanın en iyi DJ'i seçilen dünya elektronik müzik sahnesinin yıldızı Armin van Buuren, dünya turnesi kapsamında 20 Eylül'de Küçükçiftlik'te hayranlarıyla buluşuyor.