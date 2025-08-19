‘Ülkemizin tanıtımında en etkili reklam aracı dizilerimiz’

‘Kuruluş Osman’ın da çekimlerinin yapıldığı Bozdağ Film Stüdyolarını gezen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Dünyanın gözü Türk dizilerinde. Birçok kişi artık seyahat planlarını dizilerimizde gördükleri mekanlara göre yapıyor. En etkili tanıtım aracı artık dizilerimiz” dedi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dünyaca ünlü Türk dizilerinin çekildiği Bozdağ Film Platolarını ziyaret etti. 'Kuruluş Osman', 'Destan' 'Ateş Kuşları' gibi milyonlarca izleyiciye ulaşan yapımların hayat bulduğu çekim sahalarını Bozdağ Film Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bozdağ ile birlikte gezen Ersoy, film süreçlerinin mutfağını yerinde inceledi.

Türk dizileri ve sinema sektörünün dünyada ulaştığı başarıları değerlendiren Ersoy, dünyanın dört bir yanında 170'e yakın ülkede 1 milyardan fazla izleyiciye ulaşan Türk dizilerinin, artık klasik reklam yöntemlerinden çok daha etkili bir tanıtım aracı haline geldiğini vurguladı.

Türk dizilerinin sadece kültürel değil, turistik etki de yarattığını söyleyen Ersoy; dünyada birçok kişinin seyahat kararlarını dizilerimizde gördükleri mekânlarla bağlantılı bir şekilde aldıklarını dile getirdi.

'TÜRKİYE'NİN AÇIK HAVA PLATOLARI DÜNYA LİGİNDE'

İSTANBUL başta olmak üzere Türkiye'nin birçok dizinin çekim platosu haline geldiğini belirten Ersoy, şunları söyledi: "Biz başta Antalya olmak üzere ülkemizin birçok noktasının film platosu olarak kullanılması için Bakanlık olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Çünkü diziler sayesinde reklamdan çok daha etkili bir şekilde bireylerin evlerine ve cep telefonlarına ulaşma imkânı sağlıyorsunuz. Dünyanın gözü Türk dizilerinde. Türkiye'nin açık hava platoları dünya liginde."