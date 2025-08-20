Türkiye, küresel müzik endüstrisinde merkez olma yolunda hızla ilerliyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Spotify Başkan Yardımcısı Gustav Gylenhammar ile Türkiye Temsilcisi Mithat Özbek ve beraberlerindeki heyetle bir araya geldikleri toplantının ayrıntılarını sosyal medyada şöyle duyurdu:

'ÖNEMLİ KARARLAR ALDIK'

"Küresel müzik endüstrisinin öncülerinden Spotify ile yaptığımız toplantıda önemli adımlar için kararlar aldık. Ülkemizin müzik ekosisteminin Spotify'dan hak ettiği desteği görmesi için kısa sürede somut ilerlemeleri birlikte yaşayacağız.

Önemli bir eksiklik olan Spotify Türkiye ofisi açılıyor. 2026'da İstanbul'da ofis açacak olan Spotify, bu alandaki iş birliklerini daha da derinleştirecek. Şirket yetkilileri ve müzik endüstrisi temsilcilerimizle nasıl ortak adımlar atılacağını masaya yatıracağız. Eylül ayında İstanbul'da açılışını yapacağımız Müzik Zirvesi'nden önemli sonuçlar bekliyoruz."

'TÜRK SANATÇILAR REKOR KIRDI'

"Türk sanatçıların küresel başarısı, 2024'te 2,8 milyar yeni dinleyiciye ulaşarak dünya listelerinde rekor kırdı. Artık telif gelirlerinin yarısından fazlası Türkiye dışındaki dinleyicilerden geliyor" diyen Bakan Ersoy, sözlerine şöyle devam etti:

"Genç yetenekleri ve kadın sanatçıları da destekleyecek bu güçlü iş birliği, kültürel diplomasimize de yeni bir ivme kazandıracak. Türkiye'nin zengin müzik mirasını ve kültürünü dünyaya tanıtacak bu ve benzeri adımlarda Spotify ekibiyle yakın çalışmaya devam edeceğiz."

SADRİ ALIŞIK TİYATRO VE SİNEMA ÖDÜLLERİ ADAYLARI AÇIKLANDI

Türk tiyatro ve sinema dünyasının emekçilerini onurlandırmaya devam eden Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri, 26. kez sanat dünyasının en iyilerini 15 Eylül'de AKM'de düzenlenecek törende ödülleriyle buluşturacak.

Sinema alanında, bu yıl 'Ayhan Işık Özel Ödülü' Barış Arduç'a verilecek. Türk sinemasına uzun yıllar hizmet etmiş usta oyuncular Macit Koper ve Suna Selen ile Türk tiyatrosuna büyük katkı sağlamış Meral Çetinkaya, Onur Ödülü ile onurlandırılacak.

Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar Ödülü ise sinema ve tiyatronun çok önemli ve kıymetli ismi Tijen Par'a takdim edilecek.



BOĞAZ'DA 'BALIK EKMEK CAZ' FESTİVALİ

'Balık Ekmek Caz' konser serisi Boğaz'ın büyüleyici atmosferinde başlıyor! 15 yıl aradan sonra yeniden İstanbul Boğazı'na taşınan bu deneyimin açılışını, Türk cazının yaşayan efsanelerinden piyanist ve besteci Emin Fındıkoğlu Orkestrası yapıyor.

29 Ağustos akşamı Bebek İskelesi'nden hareket edecek teknede gerçekleşecek konser, gün batımında Boğaz'ın ortasında müzik ve lezzeti bir araya getiriyor. Yaklaşık 3 saat sürecek bu özel yolculukta caz tutkunları, balık ekmek eşliğinde Emin Fındıkoğlu'nun unutulmaz performansıyla İstanbul'un ritmini yeniden keşfedecek.