Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye İş Bankası'nın katkılarıyla 1-25 Ağustos tarihlerinde Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesinde düzenlenen 22. Uluslararası Bodrum Bale Festivali birbirinden seçkin eserlerle sanat yolculuğuna devam ediyor. Festival kapsamında önceki akşam ünlü İspanyol Şairi Lorca'nın 'Kanlı Düğün' oyunu, balenin zarafetiyle sahneye taşındı.

Federico García Lorca'nın aynı adlı trajik oyunundan uyarlanan eser, Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelendi. Librettosu ve koreografisi Carlos Vilán'a ait olan eser, Devlet Opera ve Balesi Orkestra Şefi ve besteci Tulio Gagliardo Varas'ın müzikleriyle hayat buldu. 1930'ların İspanyol kırsalında geçen eser, Sole ve Leonardo arasındaki yasak aşkı tutku intikam ve kader çatışması üzerinden anlatıyor.



Anadolu sergileri Kocatepe'de

İş Sanat, Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu'ndan yaptığı özel seçkileri Anadolu'daki sanatseverlerle paylaşmayı sürdürüyor. Anadolu Sergileri'nin yeni seçkisi 'Büyük Zafer', bugün ve yarın İş Bankası Kocatepe Şubesi'nde sergilenecek.

26 Ağustos 1922 sabahı Kocatepe'den başlayan ve Mustafa Kemal Paşa'nın başkumandanlığında kazanılan Büyük Taarruz'un 103. yıldönümü nedeniyle Kocatepe Şubesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak 'Büyük Zafer' seçkisinde, Türkiye İş Bankası'nın Sanat Eserleri Koleksiyonu'nda yer alan Atatürk portrelerine, Büyük Zafer'i betimleyen eserler eşlik edecek.



Ünlü viyolonist kilisede konser verecek

Evgeny Grinko orkestrasındaki uzun yıllara dayanan başarılı performansıyla tanınan usta viyolonist ve multi-enstrümantalist Pavel Matckevich, Kadıköy'ün tarihi All Saints Moda Kilisesi'nde büyüleyici bir konserle müzikseverlerle buluşuyor.

5 Eylül'de gerçekleşecek programda barok müziğin dahileri Bach ve Vivaldi'nin başyapıtları, Matckevich'in kendi besteleriyle harmanlanarak sunulacak.



Kaş'ta caz zamanı

Akdeniz'in en dingin köşelerinden biri olan Kaş, bu yıl da cazın büyüsüne ev sahipliği yapıyor. 29, 30 ve 31 Ağustos tarihlerinde Kaş'taki marinada gerçekleşecek Kaş Caz Festivali 7. kez kapılarını açıyor.

Festivalde Türkiye caz sahnesinin güçlü isimlerinden Mert Pekduraner ve Gevende'nin yanı sıra usta sanatçı Bülent Ortaçgil de caz severlerle buluşacak.