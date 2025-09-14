Hızlı tüketim çağındayız aşklar da uzun ömürlü olmuyor

FUNDA ARAR



Yeni şarkım 'Unutulmuyor'la izleyici karşısına çıktım. Yapılan iyilik de unutulmıyor, aşklar da unutulmuyor. Daha çok aşkı anlatan bir şarkı ama hayatta hiçbir şey unutulmuyor. Hayatta hiç unutmayacağımız güzel şeylerle karşılaşırız diye diliyorum.

Ben yapılan hiçbir iyiliği unutmam. Ben kin tutmam düşmanlık tutmam. Kötüye kötülükle karşılık vermem. Aksine kötüye iyilikle karşılık veririm ki ders alsın.

Yeni imajımla yeni şarkıma Kemal Başbuğ yönetmenliğinde klip çektik. Keyifli çalıştık. Şarkının sözü ve müziği Hüseyin Mehmedoğlu'na ait. Aranjesini de Ozade yaptı. Gelen tepkiler de çok iyi.

Hızlı tüketim çağındayız, aşklar da uzun ömürlü sürmüyor. Evlenenler hemen boşanıyor. Çok çabuk bitiyor evlilikler, uzun sürmüyor. Kimse birbirini çekmek istemiyor demek. Halbıki evlilik emek ister, o kararı verdiysen bu emeği vermen lazım anlayışı göstermen lazım. Çocukla da olduğu zaman iyice idare edilmesi zor hale geliyor. Bizim de zaman zaman aile saadetimizin bozulduğu zamanlar oluyor. Olmalı da. İdare etmek lazım. Her evde münakaşa aksilikler oluyor. İdare etmezsen hiçbir evlilik yürümez. Hayat toz pembe değil ki evlilikler toz pembe olsun. Fikri ayrılığı tartışmalar muhakkak olacaktır. Tabi ki ters düşmeler olacak ki, sonra tatlı tatlı barışmalar olsun. Her seferinde tası toprağı topladım gidiyorum demek olur mu? Olursa hiçbir evlilik yürümez.

Emek vermeden çalışmadan yapılan hiçbir şey uzun ömürlü değildir. Sanal dünya adı üstünde bugün varsın yarın yoksun. Bu da ne zamana kadar sürecek bundan sıkılacak insanlar. Bir bileziğin olsun diye boşuna demiyorlar.

Aras 12 yaşında. Elimizden geldiğince bunun meslek olduğunu ve mesleğimizin gerektirdiklerini yaptığımızı söylüyoruz. Şöhret olan bir ailenin çocuğu gibi davranmıyoruz. Biz işçiyiz, çalıştığımız sürece belli standartlarımız var.

Fabrikalarımız holdinglerimiz sana bırakacağımız iş sahamız yok. o yüzden okuyup kendini kurtaracaksın. Hep bunu empose ediyorum İki müzisyeniz çalışıyoruz çabalıyoruz. İşçiyiz. Bunun da belli bir zamanı yaşı var. Tarihe merakı çok fazla. Siyaseti takip ediyor. 4 yaşından beri oturup tarih programlarını haberlerini takip ediyor. Bu yaşta bunlarla kafanı meşgul etme diyorum. Büyümüş de küçülmüş, Febyo emekli çocuk diyor, Git top oyna diyoruz, yorgunum diyor, gezi programı seyrediyor. Müziğe de ilgisi var. Çok merak ediyoruz ne olacak? Ailece seyahat etmeyi çok seviyoruz.

YAPAY ZEKA İLE İŞLER ROBOTİK

Yapay zeka ile yapılan işler de var. Ancak orijinalinin hiçbir zaman organiğinin yerini tutmaz. Robotik bir şey oluyor onlar. Günümüzde şarkıların süresi de insanların tahammülüne bağlı. Arabesk müziğe burun kıvırıyorlardı. Ben çok seviyorum o ayrı. İçindeki ateşi o duyguyu anlatan o müzik ve söz hâlâ eskilerde ve arabeskte.

Funda Arar'la Arabesk geceler konseptimiz devam ediyor. Güzel ilgi görüyor.

Yaptığım işi seviyorum. Ne kadar yorulursan yorulayım sahneye çıktığımda enerjim hep yüksek. Tüm yorgunluğumu unutuyorum sahnede.



POLEMİĞE GİRMEDEN ÜNLÜ OLUNABİLİR



Polemiğe girmeden de sansasyona karışmadan da ünlü olunabiliyor. Ama mesele ünlü olmak değil. Duruşunu korumak. Ben buralara gelebilmek için çok çalıştım. Gerçekten yeteneğinizin üst seviyede olması lazım. Çok çabaladım ter döktüm. Okulunu okudum, stüdyolarda sahnelerde çok emek verdim. O yüzden mütevazi olamayacağım. Bu yolu seçiyorsanız çok çalışmamız lazım. Şanslıyım ki allah hep iyilerle karşılaştırdı beni. Eşim, yapımcım menajerim ekibim hepsi çok iyi. Doğru insanlarla beraber olmak çok önemli. Hiçbir zaman ailemi profesyonel işime sokmadım. Bunun doğru olduğunu düşünüyorum.



NİLSU BERFİN AKTAŞ

SAÇIMI BOYATTIM BURALARA GELDİM

Efekan'la 6 yıldır tanışıyoruz. 10 bölümlük mini dizi çektik ama daha yayınlanmadı. Yaz Şarkısı dizisinde partnerdik.

Aşk Sadece Bir An ilk sinema filmi deneyimim çok izlendi, çok sevildi. Büyük ilgi gördü. Çakal'ın da ilk işiydi. Onunla da çok uyumlu çalıştık.

Saç rengim totemim. Uğurlu saç rengini yaptım. Yetenek yarışmasıyla keşfedildim Ankara'da. Sanat akademisi okuyordum oyuncu olmak isteyen gen bir kızdım. İlk elemede 3 kişiyi aynı anda canlandırdım. Fırat Parlak Hamdi Alkan vardı. 39 bin kişi arasından seçildim. 12 saat beklemiştim kapıda.

Ne zaman seçmelere girsem çok Avrupai havalı dediler ben de sinirle kuaföre gidip saçımı koyu yaptırdım. Bu renk yaptı saçımı. Ertesi gün Kuzey Yıldızı işi geldi. Kimseye söylemedim. Ordu'ya gittim. Gitmeden 3-4 gün önce söyledim. O şekilde başladı kariyerim. Saçımı boyattım buralara geldim.

Gigi Hadid'e benzetiyorlar beni. Çok güzel bir kadın bence. Beni benzetmeleri güzel bir şey.



EFEKAN CAN

BİR DÖNEM SAKARYA'DA ÇİFTLERİ EVLENDİRDİM

Kuruluş Osman'ın son 4 bölümünde oynadım. Kurgusal bir karakterdi. Kılıç sahnelerinde zorlandım açıkçası. Koreografisiyle falan çok ciddi bir iş. İnsanı farklı hissettiriyor o kostümleri giymek.

Lisede güreş takımına girdim. Ergenlik dönemi. Lisanslı sporcu da oldum. Mindere de çıktım, turnuvalara katıldım. Sürdürülebilir gelmedi bana, o yüzden bıraktım.

Ortaokulda tiyatroda sahneye çıktım, çok eğlenceli geldi. Oyuncu olmak istedim. Güzel sanatlar lisesine gidiyorum Sakarya'da. Bu işlerin orada olabilmesi çok zor. O yüzden müziğe verdim kendimi. Evde bir gitar vardı. Gitara başladım.

Kendi grubumuzu kurduk. Sakarya'da bir dönem düğün salonlarında bütün çiftleri ben evlendirmişimdir. Bir senenin tamamında düğünlerini ben yaptım.

İstanbul'a gelince oyunculuğa istediğim şeyi yapmaya başladım. Müzik de hep hayatımda kaldı. Müzikte iş belli zaman sonra para kazanmaya döndü. O hissi insanları eğlendirmeye çalışarak törpüledim. Oyunculukta o hissi hiç kaybetmedim.