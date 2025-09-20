Konya, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Konya Mistik Müzik Festivali ile 20-28 Eylül tarihleri arasında, tam 9 gün boyunca, 5 farklı noktada 36 etkinliğe ev sahipliği yapacak. Festival kapsamında Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi, adalet temasını içeren hat ve tezhip sanatından örneklerin yer aldığı "Adil-i Mutlak" hat sergisine ev sahipliği yapacak.

13 usta hattatın Kur'an-ı Kerim'de yer alan adalet temalı ayet-i kerimeleri kaleme aldıkları 13 eserin yer aldığı sergi, ziyaretçilerine nadide bir sanat yolculuğu sunacak. Mevlana Meydanı ise sesin ve dönüşün büyülü ahengine sahne olacak. Meydanda, 99 neyzenin huşu dolu nefesinden çıkan ezgiler yankılanırken 99 semazen aynı anda semaya durarak izleyenleri derin bir manevi yolculuğa çıkaracak. Kültürpark ve Mevlana Kültür Merkezi tasavvuf müziğinin derin ezgilerinin buluşma noktası olacak. Yerli grupların yanı sıra Küba ve Arjantin'den Irak ve Ürdün'e kadar pek çok yabancı sanatçı da konser verecek.





KALYON KÜLTÜR FESTİVALE HAZIR

Şu sıralar İKSV tarafından 18'incisi düzenlenen bienalin heyecanını yaşayan İstanbul, önümüzdeki hafta da Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapacak. Yine birbirinden özel sergi ve konserlerin yer alacağı festivalde Kalyon Kültür de şehrin önemli sanat duraklarından biri olacak. 27 Eylül – 5 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek İstanbul Kültür Yolu Festivali'nde Kalyon Kültür, pazartesi günleri hariç 11.00–19.00 saatleri arasında Nişantaşı Taş Konak'ta zengin programıyla sanatseverleri ağırlayacak.

İstanbullu sanatseverler, festival kapsamında Kalyon Kültür'de halihazırda devam eden 'Gündelik Mucizeler' sergisini ziyaret etme fırsatı bulurken; festival için özenle hazırlanan etkinliklere de katılabilecek. Örneğin 2 Ekim akşamı ses sanatçısı Doç. Dr. Aylin Şengün Taşçı'yla 'Şiirin Makamında: Yahya Kemal Beyatlı' isimli dinletiyi ajandanıza şimdiden not etmenizi öneririm.



İLK OYUN HEYECANI

Atv dizisi 'Can Borcu'nda 'Cavidan' karakterini canlandıran ekranların sevilen yüzü Alayça Öztürk Gidişoğlu şu sıralar tiyatro heyecanı yaşıyor. Deneyimli oyuncu, eşi Sercan Gidişoğlu ile beraber kurduğu Tiyatro FAM'ın ilk oyunu Aşk ve Para ile seyirci karşısına çıkmak için geri sayıma başladı. Dennis Kelly'nin yazdığı oyunda

Gidişoğlu'nun yanı sıra daha önce 'Gebe' isimli oyunda birlikte rol aldığı Tuba Karabey Öztürk, Sefa Tantoğlu ve Tevfik Şahin de yer alıyor. Sercan Gidişoğlu rejisiyle sahneye taşınan oyun 26 Eylül'de Kadıköy'de perde açacak. 2 Ekim'de Cihangir'de 8 Ekim'de Şişli'de seyirci karşısına çıkacak oyunun yolu umarım uzun olur. Bu devirde tiyatro yapmak kolay değil, ekibi tebrik ediyorum. Alkışınız bol olsun.



ÇOCUKLAR EĞLENMEK İSTİYOR

Çocuklar için bir şey yapmak gerçekten çok hassas bir konu. İster tiyatro ister kitap, hiç biri 'çocuk oyuncağı' denip küçümsenecek işler değil. Özellikle çocuklara kitap okumayı sevdirmek onların ilgilerini çekecek kitapları bulmak büyük mesele. Neyse ki bu konuya duyarlı bir ekip tarafından iki yıldır düzenlenen bir festival var.

İlki geçtiğimiz yıl düzenlenen İstanbul Uluslararası Çocuk Edebiyatı Festivali (İÇEF) bugün başladı. "Çocuklar Eğlenmek İstiyor" temasıyla 23 Eylül'e dek Beyoğlu civarındaki üç mekanda gerçekleşecek festival çocuk kitabının bir eğlence kaynağı olduğu günleri hatırlatmayı amaçlıyor. Türkiye'den pek çok değerli ismin yanı sıra İsveçli sanatçı Ulrika Kestere ile İspanyol sanatçılar Luisa Vera ve Ana Penyas'ın da katılacağı festival programına göz atın derim.