Rayların üzerinde bu kez sadece yolcular değil, hikâyeler taşınıyor.

4 Mayıs'ta Ankara'dan yola çıkacak 'Tiyatro Treni', Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün Vagon Sahne Projesi kapsamında tiyatroyu şehir şehir dolaştıracak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıkladığı programa göre tren, 16 gün boyunca 13 istasyonda duracak ve toplam 25 oyun sahnelenecek. Öğlen çocuklar, akşam yetişkinler için perdeler açılacak.

Uraloğlu, trenin güzergahıyla ilgili, "Trenimiz, Ankara-Karabük ZonguldakÇankırı- Yerköy-Hekimhan- Muş-Tatvan-Van- Palu-Gölbaşı-Pazarcıkİskenderun olmak üzere gidiş-dönüş toplam 4 bin 160 kilometrelik mesafe kat edecek" bilgisini paylaştı.

Ama bu yolculuğun değeri rakamlarda değil. Asıl mesele, tiyatronun salonlardan çıkıp izleyicisine gitmesi. Belki bir çocuk ilk kez bir oyunu canlı izleyecek, belki bir kasabada bir replik uzun süre akıldan çıkmayacak. Ankara'dan Van'a, Zonguldak'tan İskenderun'a uzanan bu hat, aslında bir kültür yolculuğu. Çünkü bazı trenler, sadece mesafe değil, insanla sanat arasındaki boşluğu da kısaltır.



Küçük Hanımlar ve Küçük Beyler sahnede

Devlet Tiyatrolarınca (DT), Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara verdiği değeri simgeleyen sözlerinden adını alan 'Küçük Hanımlar, Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali', 24-30 Nisan tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek. DT'den yapılan açıklamaya göre, 2005'ten itibaren düzenlenen, bu yıl 21'incisi yapılacak festival kapsamında

Fransa, İtalya, İspanya, Almanya, Hollanda, Avusturya, Brezilya, Gürcistan ve KKTC'den gelen ekiplerin sahneleyeceği 11 yabancı yapımın yanı sıra Devlet Tiyatroları'nın 12 bölgesinden seçilen 24 yerli yapım seyirciyle buluşacak.



İKSV'den 18 genç kadın müzisyene destek

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 54. İstanbul Müzik Festivali, 'Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu' projesiyle genç kadın müzisyenlerin eğitimlerine yurtdışında devam etmelerine, yarışmalara ve orkestra seçmelerine katılmalarına veya iyi bir enstrümana sahip olmalarına katkıda bulunuyor.

Bu fondan bu yıl 18 genç kadın müzisyen yararlanacak ve böylelikle Yarının Kadın Yıldızları'nın sayısı 138'e ulaşmış olacak. Fondan yararlanmaya hak kazanan müzisyenlere toplam fon miktarı, ihtiyaç duydukları destek oranında paylaştırılacak. İstanbul Müzik Festivali Direktörü Efruz Çakırkaya başkanlığında seçilen genç müzisyenler, 17 Haziran'da 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında gerçekleştirilecek konserde flüt sanatçısı Aslıhan And Say ile sahneye çıkacak.



Uçan Hollandalı ilgiyle izlendi

Richard Wagner tarafından bestelenen ve librettosu yazılan, bestecinin ilk başyapıtı olarak kabul edilen 'Uçan Hollandalı' Operası, ünlü Alman rejisör Sebastian Welker'in sahne yorumu ile Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda sanatseverlerle buluştu.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin çarpıcı prodüksiyonu ile sahnelenen eser ilgiyle izlendi.