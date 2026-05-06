Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, Mersin'de ilk kez 9–17 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. Mersin'in tarih, kültür ve gastronomi alanındaki zenginliğiyle Akdeniz'in öne çıkan şehirlerinden biri olduğunu vurgulayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kentte ilk kez düzenlenecek festivalin önemine dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Mersin'i bu yıl ilk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali rotasına dahil ederek şehrin sahip olduğu birikimi kültür ve sanat aracılığıyla daha geniş kitlelerle buluşturuyoruz. Kızkalesi'nden Tarsus'a uzanan köklü geçmişi, çok katmanlı yapısı ve zengin mutfağıyla öne çıkan

Mersin, festival süresince konserlerden sergilere, gastronomiden atölyelere, çocuk etkinliklerinden sahne performanslarına uzanan kapsamlı bir programla sanatın farklı disiplinlerine ev sahipliği yapacak. Bu süreçte Mersin'in kültür ve sanat alanındaki görünürlüğünü artırarak şehri kültür turizminin önemli duraklarından biri haline getirmeyi amaçlıyoruz."



AYDIN'DA EMRE ALTUĞ COŞKUSU

Aydın Kültür Yolu Festivali'nin üçüncü gününde sahne alan Emre Altuğ, sevilen şarkıları ve enerjik performansıyla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Sanatçı, festival kapsamında Tekstil Park Açık Hava Sahnesi'nde Aydınlılarla buluştu.

Sahne performansıyla büyük beğeni toplayan Altuğ, dinleyicilerden yoğun alkış aldı. 'Serseri', 'İnci Gibi', 'Yeni Fark Ettim' ve 'Efsane' gibi sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendiren sanatçı, festival coşkusunu zirveye taşıdı.



KİTAPLAR DA YAPAY ZEKAYLA YAZILIYOR

Polisiye edebiyatının güçlü kalemlerinden Ayşe Erbulak'ın yeni romanı "Kanlı Kanatlar", düzenlenen tanıtım lansmanı ve imza gününde yoğun ilgi gördü. Ayşe Erbulak'ın dostları ve okuyucuları bu özel günde kendisini yalnız bırakmadı. "Kanlı Kanatlar", Erbulak'ın yaklaşık on dört yıl önce başladığı polisiye yazarlık yolculuğunun önemli duraklarından biri olarak öne çıkıyor.

Gerçek ile kurgu arasındaki ince çizgide ilerleyen roman, bazı karakter ve olaylarda gerçek hayattan izler taşırken, büyük ölçüde yazarın güçlü hayal gücünden besleniyor. 11. kitabıyla okurlarla buluşmanın heyecanını yaşayan Erbulak, "Günümüzde çoğu kitap yapay zeka yardımıyla yazılıyor. Ben henüz hiçbir kitabımda ve tabii ki bu kitapta da yapay zeka ile herhangi bir cümle kurmadım" diyerek edebiyat dünyasında da yapay zeka kullanımına dair tartışmanın fitilini ateşledi.



ANADOLU DANSLARI BREZİLYA'DA YARIŞACAK

Türkiye'nin kültürel mirasını sahne sanatlarıyla buluşturan Anadolu Rüyası, 3–6 Eylül tarihlerinde Brezilya'da düzenlenecek Uluslararası Dans Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanıyor.

Kurucusu ve Genel Sanat Yönetmeni Okan Gürbüz liderliğinde yürütülen proje; Anadolu'nun farklı bölgelerine ait kültürel değerleri dans, müzik ve sahne anlatımıyla bir araya getirerek izleyiciye bütüncül bir deneyim sunuyor.



TİYATRO TRENİ ANKARA'DAN YOLA ÇIKTI

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü (DT) ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirilen 'Tiyatro Treni' Ankara'dan yola çıktı. Tiyatro sahnesi bulunmayan şehirlerde çocuklara ve yetişkinlere yönelik ücretsiz tiyatro oyunlarının sergileneceği 'Vagon Sahne Projesi' kapsamında, çocuklar için 'Masal Treni', yetişkinler için ise 'Karşı Köyün Delisi' adlı oyunlar sahnelenecek.

Toplam 13 gar ve istasyonda yaklaşık 4 bin 160 kilometrelik rotada 25 temsilin gerçekleştirileceği turne, Ankara'dan başlayarak Karabük, Zonguldak, Çankırı, Yerköy, Hekimhan, Muş, Tatvan, Van, Palu, Gölbaşı, Pazarcık ve İskenderun güzergahını kapsayacak.