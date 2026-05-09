Türkiye'nin kültürel zenginliğini uluslararası platformlarda doğru şekilde temsil etmek amacıyla Melec Çakmak, Monik İpekel ve Murat Aygen tarafından projelendirilen Cultura Collective, ilk etkinliğini Viyana'da gerçekleştirdi. 500 yıllık Palais Niederösterreich'te gerçekleşen sanat buluşması Türkiye ve Azerbaycan'dan sanatçıları Viyana'da bir araya getirdi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram ve Avrupa Parlamentosu Milletvekili Ozan Ceyhun başta olmak üzere, çok sayıda seçkin davetlinin katıldığı gecede Türkiye'den İsmail Acar, Azize Ceyhun ve Efe Işıldaksoy ile Azerbaycanlı sanatçı Nigar Helmi'nin tabloları sanatseverle buluştu.

Piyanist ve besteci Abuzar Manafzade'nin Mozart'tan Aşık Veysel'e, Sarı Gelin'den klasik Türk müziği eserlerine uzanan repertuvarıyla sunduğu konser büyük beğeni topladı. Gecede sessiz müzayede usulüyle satışa sunulan eserlerden elde edilen gelirler de sanatçıların kendi inisiyatifleriyle Türkiye'deki hayır kurumlarına bağışlanacak.



Ankara'da klarnet şov

Türkiye'de klarnet denince akla gelen iki isim Serkan Çağrı ve Hüsnü Şenlendirici CSO Ada Ankara sahnesinde ilk kez birlikte konser verdi. 'Klarnetin Yıldızları' isimli konser şef Eray İnal yönetiminde ve güçlü orkestral yapısıyla dikkat çeken Ankara Symphonic Project eşliğinde gerçekleşti.

İki klarnet virtüözünün Türk müziğinden Balkan ezgilerine uzanan geniş repertuvarlarıyla sunduğu gece sanatseverlere doyumsuz müzik keyfi yaşattı. İkilinin konseri öylesine coşkuluydu ki, tadı müzikseverlerin damağında kaldı. Konsere giden Ankaralıları kıskanmadım desem yalan olur, umarım iki virtüözü aynı sahnede İstanbul'da da izleme şansımız olur.



Usta sanatçıdan anlamlı koleksiyon

2022 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi usta sanatçı Gülbün Mesara'nın tezhip eserleri, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) yararına hazırlanan 'Gül Kapsül Koleksiyonu'nda bir araya getirildi.

Elde edilen gelirin tamamının çocukların eğitimine aktarılacağı proje kapsamında, sanatçının özgün çalışmaları ipek şal ve çanta tasarımlarına uygulandı. Koleksiyonda yer alan tasarımlar 16. yüzyıldan 19. yüzyıla uzanan köklü bir sanat geleneğinden ilhamla Osmanlı tezhip ve minyatür sanatlarını yalnızca süsleme değil, aynı zamanda hikaye anlatımı ve kültürel aktarım aracı olarak da göz önüne seriyor.



Dünya ninnileri buluşuyor

Vizyoner başkan Tevfik Göksu önderliğinde kültür sanat etkinlikleriyle de dikkat çeken Esenler Belediyesi, bu kez 'Uluslararası Ninni Festivali'ne ev sahipliği yapıyor.

'Bir Dünya Ninni Esenler'de' temasıyla bu yıl 6. kez düzenlenen festivalde Azerbaycan, Bulgaristan, Kazakistan, Kırgızistan, Suriye, Türkmenistan ve Türkiye'den sanatçılar kendi ülkelerine ait ninnileri seslendirecek. Kadim kültürümüzün en önemli sözlü miras unsurlarından biri olan ninnileri yeniden gündeme taşımayı ve annelik duygusunun evrensel dilini sanat aracılığıyla görünür kılmayı amaçlayan festival, Anneler Günü'ne özel olarak yarın düzenlenecek.