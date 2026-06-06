Tamer Karadağlı yönetimindeki Devlet Tiyatroları (DT), son dönemde yalnızca Türkiye'nin dört bir yanındaki sahnelerde değil, uluslararası platformlarda da dikkat çeken başarılara imza atıyor. Sanatı daha geniş kitlelerle buluşturmayı hedefleyen anlayış doğrultusunda gerçekleştirilen yurtdışı turneleri, festivaller ve kültürel iş birlikleri, Türk tiyatrosunun evrensel dilini farklı coğrafyalara taşıyor.

Klasik eserlerden çağdaş yapımlara uzanan zengin repertuvarıyla seyirci karşısına çıkan DT, yurt içindeki törenlerde topladığı onlarca ödülün yanı sıra uluslararası festivallerde sergilediği performanslarla da yabancı izleyicilerin ve sanat çevrelerinin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Örneğin geçtiğimiz hafta Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatrosu yapımı 'Medea Material', 14. Uluslararası Gösteri Sanatları Festivali (BITEI) kapsamında Moldova'nın başkenti Kişinev'de sahnelenerek, festivalin en ilgi gören oyunlarından biri oldu. Moldova'da sadece oyun sahnelenmedi, aynı zamanda DT Genel Müdürlüğü ile Eugène Ionesco Ulusal Tiyatrosu arasındaki tiyatral iş birliklerini geliştirmek amacıyla bir protokol de imzalandı.

Öte yandan İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun beğeniyle izlenen yapımlarından 'Vanya Dayı', Rusya'nın önemli kültür ve sanat etkinliklerinden GORKIY+ Festivali kapsamında Kazan'da seyirciyle buluştu. Rejisini Mehmet Birkiye'nin üstlendiği oyun bu akşam da aynı yerde sahnelenecek. Türk tiyatrosunun Avrupa'daki en prestijli buluşmalarından biri olan 13. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali'nde İstanbul Devlet Tiyatrosu 3 oyunla Frankfurt sahnesinde yerini alırken, yine İstanbul DT'nin ödüllü yapımlarından Büyük Rumolus Kıbrıs'ta düzenlenen 22. Kıbrıs Tiyatro Festivali'nin açılış oyunu olarak sahnelendi. Bütün bunların yanı sıra yurt içinde de Kamyon Tiyatrosu ile çocuklara karne hediyesi olarak oyunlar sahneleyen DT, güçlü adımlarla yolculuğunu sürdürürken yerli ve yabancı seyircinin gönlünü kazanmaya devam ediyor.



Karadeniz turnesine çıkıyor

Oyuncu Alper Kul bir süredir yazıp yönettiği ve tek başına rol aldığı 'Çok Tatlı Bi Hikâye Ama Finalde Üzüyor Az Biraz' isimli oyunuyla bu kez Karadeniz'e turneye çıkıyor. Kadın-erkek ilişkilerini mizahi bir dille işleyen oyunun ismi uzun ama duygusu da uzun...

Bir erkek olarak duygularını nasıl ifade edebileceğini öğrenemeyen İsmail adlı adamı canlandıran Kul, kendine has üslubuyla hem güldürüyor hem de duygulandırmayı başarıyor. Bu akşam Rize'de sahneye çıkacak olan Kul, yarın akşam Ordu, pazartesi akşamı da Tokat izleyicisiyle buluşacak. 15'inde Samsun, 16'sında tekrar Tokat'ta sahneye çıkacak olan Kul, turnesini 17 Haziran akşamı Artvin'de sonlandıracak.



Kaş'ta caz 8 yaşında

Akdeniz'in en büyüleyici duraklarından Kaş, bu yaz bir kez daha cazın rafine tınılarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Kuş ve dalga seslerini caz tınılarıyla birleştirecek olan Kaş Caz Festivali, 28–30 Ağustos tarihleri arasında 8. kez sanatseverleri ağırlayacak. Bu yıl "kökler ve göçler" mottosuyla düzenlenen festivalin konukları arasında caz sahnesinin üretken isimlerinden

Anıl Şallıel'in çok katmanlı projesi 166 Days, modern cazın zarif ve derinlikli sesi Julia Biel, Şenay Lambaoğlu, afro-funk ve soul etkilerini yüksek tempolu performanslarıyla bir araya getiren Jembaa Groove ve Feride Hakim Quintet gibi isimler yer alıyor. Ayrıca Michel Godard, Ihab Radwan ve Derya Türkan'dan oluşan Michel Godard Trio ile Tuluğ Tırpan, Serkan Çağrı, Mehmet Akatay ve Mehmet Özen'i bir araya getiren Homeland grubu da müzikseverlere keyifli dakikalar yaşatacak. Üç gün boyunca dolu dolu bir program sunan festivalin biletleri satışa çıktı. Elinizi çabuk tutun.



Kısalar bu festivalde

Kısa formda üretilmiş sahne sanatları projelerini bir araya getiren Kısalar Festivali bu yıl ikinci kez düzenleniyor. 18-21 Haziran tarihleri arasında Ataşehir'in öne çıkan kültür sanat merkezinde gerçekleşecek festivalin bu yılki temaları Kırılgan Köprüler, Çevresel Kıyamet, Modern Oburluk, Kimlik ve Aidiyet ve Neşeli Direniş olarak belirlendi.

Bu temalar etrafında şekillenen kısa form sahne performansları, dört gün boyunca seyirciyle buluşacak. Geçtiğimiz yıl 62 performans ve 2 binden fazla izleyiciyi bir araya getiren festival, bu yıl da farklı disiplinlerden sanatçılara ev sahipliği yapacak.