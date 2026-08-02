İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın (İzBBŞT) kurucu kadrosunda yer alan oyuncu ve yönetmen Özlem Karabay'ın, tiyatronun Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü tarafından görevine son verilmesinin ardından açtığı işe iade davasında yeni bir gelişme yaşandı. Karabay, yaklaşık 16 aydır devam eden hukuki sürecin istinaf mahkemesinin kararıyla sonuçlandığını ve işe iade kararının kesinleştiğini duyurdu. İş akdinin hukuka aykırı şekilde feshedildiğinin hem ilk derece mahkemesi hem de istinaf mahkemesi tarafından tespit edildiğini belirten sanatçı görevine iade edilmesi gerektiğinin kesinleştiğini ifade etti ve Üzümcü'nün adaletini beklemeye başladı.

Daha önce süreçle ilgili haberler yapmıştım. Hatırlatayım. Karabay'ın iş akdi, Mart 2025'te İzBBŞT'deki görevinden çıkarılmasıyla sona ermişti. O dönemde yaptığı açıklamada, Bursa Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu'ndaki memuriyetinden istifa ederek İzmir'e döndüğünü, kurucuları arasında yer aldığı tiyatronun kuruluş sürecinde yaklaşık dört yıl emek verdiğini dile getirmişti. Görevden alınmasının ardından işe iade davası açan Karabay, Mart 2026'da İzmir 22. İş Mahkemesi'nin verdiği kararla davayı kazanmıştı. Mahkeme, iş akdinin feshini geçersiz bularak Karabay'ın işe iadesine hükmetmişti. Söz konusu kararın ardından eski İzBBŞT Genel Sanat Yönetmeni Yücel Erten de kamuoyuna yaptığı açıklamada, daha önce benzer bir davayı kazanan tiyatro sanatçısı Hatice Altan'ın görevine başlatılmadığını hatırlatarak, Karabay hakkındaki kararın uygulanıp uygulanmayacağını sorgulamıştı.

İstinaf kararının ardından açıklama yapan Karabay ise dikkat çekici bir noktaya vurgu yaptı. İşten çıkarılmasına ilişkin sürecin Levent Üzümcü'nün talebiyle başladığını öne süren Karabay, bugün gelinen noktada iki mahkemenin de hukuka aykırı bulduğu feshe rağmen, işe başlatılıp başlatılmamasına karar verecek kişinin yine Levent Üzümcü olduğunu ifade etti. Karabay paylaşımında şu değerlendirmeyi yaptı: "Birçok şey için adalet talep eden Levent Üzümcü, iş akdimin feshedilmesine sebep olduğu ve hukuken haklılığını iki kez ispatlayan birinin adaletini yerine getirecek mi? Yoksa kesinleşmiş mahkeme kararına rağmen işe başlatmamayı tercih ederek yeni bir haksızlığa daha mı imza atacak?"

Yaklaşık 16 aylık dava sürecinde psikolojik ve fiziksel olarak yıprandığını belirten Karabay, "Adalet sadece bize lazım olduğunda savunulan bir ilke değildir. Hukuk görevini yaptı. Şimdi ben, kesinleşmiş mahkeme kararımın kâğıtta kalmayarak hayatta da karşılık bulmasını, betonunu döktüğüm tiyatroma geri dönmeyi bekliyor ve Levent Üzümcü'yü 'Herkes için adalet'e davet ediyorum." diyor. Bakalım Karabay'ın bu çağrısı ses bulacak mı?