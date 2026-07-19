Ülkemize yurtdışından gelen yıldız isimler sadece şarkıcılardan ibaret değil. Uluslararası sahne sanatçıları da Türkiye'de çeşitli etkinliklerde hayranlarıyla ve sektör temsilcileriyle buluşuyor. Örneğin dünya tiyatrosunun son yıllarda en çok konuşulan üç ismi, bu ay İzmir Efes'te sanatçılarla bir araya geliyor.

Çağdaş tiyatronun sınırlarını zorlayan metinleriyle tanınan İngiliz yazar Tim Crouch, güçlü sahne diliyle uluslararası alanda dikkat çeken Güney Afrikalı yönetmen Yaël Farber ve dünyanın dört bir yanında sahnelenen kült oyunu Beyaz Tavşan Kırmızı Tavşan'ın yazarı Nassim Soleimanpour, 23-26 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek International Stage Camp (ISC) kapsamında dört gün boyunca deneyimlerini paylaşacak.

Türkiye'den oyuncu, yönetmen ve oyun yazarlarını uluslararası tiyatro dünyasının önde gelen isimleriyle buluşturmayı amaçlayan kamp, katılımcılara yalnızca eğitim değil, çağdaş tiyatronun üretim biçimlerini yakından gözlemleme fırsatı da sunacak. Program kapsamında Tim Crouch oyunculuk, Yaël Farber yönetmenlik ve sahneleme, Nassim Soleimanpour ise oyun yazarlığı üzerine uygulamalı atölyeler gerçekleştirecek. Kamp boyunca katılımcılar, her üç sanatçının yaratım yöntemlerini doğrudan deneyimleme, sahne sanatlarında güncel yaklaşımları keşfetme ve uluslararası ölçekte ses getiren üretimlerin perde arkasına dair önemli bilgiler edinme imkânı bulacak. Serkan Ortaç'ın kurucusu olduğu No Tiyatro ile Vajra Theatre'ın düzenlediği kampın yeni iş birliklerine de zemin hazırlamasını bekliyorum.



Romeo'ya kedi sürprizi

Tiyatro sahneleri zaman zaman beklenmedik olaylara sahne olabiliyor. Genelde bu durumların sürpriz misafiri ise kediler oluyor. Yine sevimli bir kedi geçtiğimiz akşam bir temsilde âdeta oyunculardan rol çaldı. Shakespeare'in en dokunaklı anlarından biri, İzmir'de sahnelenen temsilde beklenmedik bir misafir sayesinde unutulmaz bir ana dönüştü. Imperial Russian Ballet Company'nin 'Romeo ve Juliet' bale gösterisi sırasında sahneye çıkan sevimli bir kedi, trajedinin atmosferini bir anda değiştirdi.

Oyunun final bölümünde yerde hareketsiz yatan Romeo'nun yanına yaklaşan kedi, dansçının saçlarıyla oynamaya başlayınca salondan kahkahalar yükseldi. Bir süre sahnede dolaşan ve adeta gösterinin parçasıymış gibi rahat tavırlar sergileyen kedi, sanatçıların profesyonelliğini de sınadı. Dansçılar performanslarını bozmadan sürdürürken, izleyiciler hem duygusal hem de eğlenceli anlara tanıklık etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede ilgi görürken, birçok kullanıcı kediyi gecenin 'sürpriz yıldızı' olarak nitelendirdi.



Hasip ile Nasip geri dönüyor

Yeşilçam'ın unutulmaz ikilisi yeniden perdeye dönüyor. Türk sinemasının hafızalara kazınan kült komedilerinden 'Hasip ile Nasip', yıllar sonra yeni kuşağa seslenecek modern bir uyarlamayla beyazperdede izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Bir döneme Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ın eşsiz uyumuyla damga vuran Hasip ve Nasip karakterleri, bu kez torunları üzerinden yeniden hayat bulacak. Hikâye, dedelerinden miras kalan ezeli rekabeti bugünün dünyasına taşıyarak nostalji ile güncel mizahı aynı potada buluşturmayı hedefliyor.

Daha önce 'Nasipse Olur', 'C Takımı' serileri, 'Sil Baştan Kaynanam', 'Veda Partisi', 'Oflu Hoca 6' ve 'Sevince' gibi yapımlara imza atan Vahdet Erdoğan'ın imzasını taşıyan projenin hazırlıkları sürerken, oyuncu kadrosu da netleşti. Yeni nesil Hasip karakterini Toygan Avanoğlu, Nasip karakterini Alper Kul canlandıracak. Filmin kadın başrolü Perihan rolünde ise Didem Balçın kamera karşısına geçecek. Yönetmen koltuğunda ise komedi sinemasındaki başarılı işleriyle tanınan Özgür Bakar oturacak.

Türk sinemasında yeniden çevrimler her zaman tartışma yaratsa da, 'Hasip ile Nasip' yalnızca eski bir filmi tekrar çekmek yerine, sevilen karakterleri yeni bir kuşağın hikâyesiyle buluşturmayı tercih ediyor. Başarılı olursa hem Yeşilçam nostaljisini özleyenleri hem de genç izleyiciyi aynı salonda buluşturabilecek filmlerden biri olmaya aday görünüyor. Bakalım vizyonda göreceğiz... Zor ve riskli bir işe kalkıştılar, şimdiden başarılar...