Hain kalkışmanın üstünden 10 yıl geçti. Hepimizin hafızasında derin izler bırakan, onlarca şehit ve gazi verdiğimiz Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10. yılı dolayısıyla çeşitli sanatçılar açıklamalarda bulunuyor. Onlardan biri piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu. 15 Temmuz'u unutturmamak için konserler düzenleyen Uğurlu, "O geceyi sanki yeni bir Kurtuluş Savaşı gibi hatırlıyorum.

Sabah gün ışırken kazanılan bir savaş. Tıpkı Kocatepe'de sabaha karşı atılan top atışlarıyla başlayan Büyük Taarruz gibi beni heyecanlandırıyor" diyor. Uğurlu'nun 15 Temmuz'u yaşamayan genç kuşaklara yaşananların doğru aktarılmasında sanatın gücünden faydalanılmasını istemesi ve bu konuda sanatçıları göreve çağırması önemli. Uğurlu, "Sanatçılara büyük sorumluluk düşüyor ama bu curcunada acaba gerçek sanatı gerekli şekilde destekleyip öne çıkarabiliyor muyuz?" diye soruyor.

Hakikaten, aradan 10 yıl geçmesine rağmen 15 Temmuz'u anlatan büyük bir sanat eserinin hâlâ ortaya çıkmamış olması düşündürücü. Bu hususta 15 Temmuz'un sembol isimlerinden olan oyuncu Ali Nuri Türkoğlu'nun önerisine kulak vermekte fayda var. Türkoğlu, Türkiye'deki başarılı yönetmenlerin her birinin 15 Temmuz'u kendi bakış açısıyla anlattığı bölümlerden oluşan büyük ve ortak bir film yapılabileceğini söyledi. Dedik ya sanatın gücü diye, sinemanın ne kadar etkili olduğunu anlatmaya gerek yok sanırım.

O gün yaşananlardan bir değil onlarca film çıkar. Bugüne kadar parça parça işler yapıldı ama bence artık tam manasıyla iddialı bir prodüksiyonun yapılma zamanı geldi. Umarım "15 Temmuz filmi yapılması elzemdir" diyen Türkoğlu'nun bu çağrısı karşılık bulur. Sanatın hafızayı diri tutma gücüne inanıyorsak, bu çağrının karşılıksız kalmaması gerektiğine inanıyorum.



DT BATMAN'A ÇIKARMA YAPTI

Devlet Tiyatroları üç farklı bölge oyunu ile Batman'da seyirciyle buluşuyor. Turne kapsamında İzmir Devlet Tiyatrosu, 'Radyo-yu Hümayun' adlı oyunuyla seyirci karşısına çıktı.

Osmanlı'nın son döneminde geçen oyun; aşk, hayaller ve radyonun icadı etrafında gelişen hikâyesiyle izleyicilere eğlenceli dakikalar yaşattı. 20 ve 21 Temmuz tarihlerinde Trabzon Devlet Tiyatrosu, 'İstanbul'un Son Beyzadeleri' ile sahnede olacak. İşgal yıllarındaki İstanbul'un toplumsal yapısını mizahi ve düşündürücü bir dille ele alan oyun, dönemin insan manzaralarını çarpıcı bir sahne anlatımıyla seyirciye sunuyor.

Ayın son temsillerinde ise Erzurum Devlet Tiyatrosu, 27 ve 28 Temmuz tarihlerinde 'Harika Bir Fikir' adlı oyunla Batmanlı sanatseverlerle buluşacak. Yanlış anlamalar, kimlik karışıklıkları ve beklenmedik gelişmeler üzerine kurulu tempolu komedi, izleyicilere kahkaha dolu anlar yaşatacak.



KUZEY EGE'DE SANAT BULUŞMASI

Yazın sıcağından bunalıp serin yerler arayanlardan mısınız? Yazın boğucu sıcağından kaçıp serinlemek için rotanızı denize değil doğaya çevirmeye niyetlenenlerdenseniz ve yolunuz Kaz Dağları'na düşerse size güzel bir sergi haberim var. Sanatçı Yıldız Şermet'in 'Çizginin Tabiatı III' başlıklı sergisi, Kaz Dağlarının eteklerindeki Ahmetçe Köyü'nde sizi karşılıyor.

Kaz Dağları'nın sunduğu dingin atmosferi, tel heykelciliği ve minimum müdahale ile şiirsel objelere dönüştüren Şermet'in çivilerden oluşturulmuş bulutlar, çengelli iğnelerden yapılmış minareler ile toplu iğneler ve ahşap parçalarından kurgulanmış kubbelerini 26 Temmuz'a dek görebilirsiniz. Bir yandan Kaz Dağları'nın o muhteşem temiz havasını soluyarak ciğerlerinize bayram ettirirken diğer yandan ruhunuzu da bu sergiyle besleyebilirsiniz.