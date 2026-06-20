Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdikleri konserleriyle ses getiren Musicandle Concerts, yüzlerce mumun aydınlığında Klasik Batı Müziği'nin eşsiz eserleri ile izleyiciyi zaman yolculuğuna çıkarmaya devam ediyor. Ben de çok isteyip bir türlü denk gelemediğim bu yolculuğa İstanbul Modern'de dahil oldum. Ülkemizdeki birbirinden eşsiz konser salonlarında ve tarihi yerlerinde sayısız konserler yapan Ayşe Birden, Aycan Küçüközkan, Özlem Sevil ve Funda Altun'dan oluşan kuarteti İstanbul Modern'in seyir terasında tarihi yarımadaya ve Kız kulesine karşı dinlemek inanılmaz keyifliydi doğrusu.

O geceye özel Fagot'ta Sertaç Çevikkol, Korno'da Hüseyin Uçar ve birden fazla vurmalı çalgıda ustalığını konuşturan perküsyon sanatçısı Irmak Tokgöz quartete eşlik etti. Gecenin en büyük alkışını ise mezo soprano Senem Demircioğlu aldı. Sanatçı, söylediği aryalarla ve teatral yeteneğiyle seyirciyi mest etti. Sahnedeki duruşları, enstrüman hakimiyetleri ve özenli repertuvarlarıyla fark yaratan bu gruba nerede denk gelirseniz mutlaka izleyin derim.

GENÇLERE SANAT YOLUNDA DESTEK

Öte yandan İstanbul Modern'in bir kahve markasıyla birlikte hayata geçirdiği Bu Fincan Sanat Yolunda isimli proje de yoluna ikinci yılında da devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanındaki genç sanatçılara alan açmak amacıyla Adana'dan Kars'a uzanan projenin ikinci yıl rotası tamamlandı. İlk yılında Nevşehir, Mardin, Trabzon ve Van'da toplam 100 genç sanatçıya ulaşan proje, 2026 yılı programı kapsamında Adana, Diyarbakır, Artvin ve Kars rotasındaki çalışmalarını da tamamladı ve 25-35 yaş arası 200'ün üzerinde güzel sanatlar mezununa dokundu.

Ücretsiz olarak yürütülen program kapsamında katılımcılar, yüz yüze ve çevrim içi buluşmalarla üretim süreçlerini geliştirerek İstanbul Modern'den katılım belgesi almaya hak kazandı. İstanbul Modern Eğitim ve Sosyal Projeler Direktörü Neslihan Varol ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda programa katılan gençlerle atölyede buluşan sanatçılar deneyimlerini anlattı. Bu toplantı gösterdi ki, proje amacına ulaşmış ve yeni dönemde etki kapsamını genişleterek daha fazla ilde daha fazla genç sanatçıya ulaşacak.

15. YIL COŞKUSU

Koleksiyoner kimliğiyle tanınan iş kadını Tansa Mermerci tarafından 2011 yılında kurulan bağımsız kültür- sanat platformu ve sosyal girişimi Spot Projects, geçtiğimiz günlerde 15. yılını geride bırakmanın mutluluğunu yaşadı. Seminerler, sanatçı stüdyo ziyaretleri, sergi ve koleksiyon gezileri, konuşmalar ve üretim destekleri aracılığıyla çağdaş sanat etrafında sürekliliği olan bir öğrenme ve diyalog alanı oluşturan Spot'un kurucusu Mermerci kat ettikleri yolu büyük bir gururla anlattı.

"Ben kendi adıma genç bir koleksiyoner olarak sanatla daha derin bir ilişki kurabileceğim; soru sorabileceğim, tartışabileceğim, teoriyi pratikle bir arada deneyimleyebileceğim bir alan arıyordum. Bunları yaparken de 'sanat üretimine nasıl destek olabilirim'i keşfetmek istiyordum. Bulamayınca da Spot'u kurdum" diyen Mermerci'nin vizyonuyla hayata geçen oluşum, farklı hayatlardan farklı yaşlardan farklı mesleklerden insanların sanat etrafında bir araya gelebilmesi birbirlerinden bir şeyler öğrenmesi için bir ortam oluşturuyor. Bunu başarabildikleri ve 15 yıldır sürdürebildikleri için bu ekibi kutluyorum.

KARNE HEYECANI KİTAPLA TAÇLANIYOR

2025-2026 eğitim öğretim yılı önümüzdeki cuma günü sona eriyor. Türkiye İş Bankası'nın 19 yıldır sürdürdüğü ve bugüne kadar 18 milyonu aşkın kitabın çocuklara ulaşmasına vesile olan "Karneni Göster Kitabını Al" kampanyası bu yıl da devam ediyor. Öğrenciler bu yıl karne hediyesi olarak Jules Verne'in "Dünyanın Ucundaki Fener" eseri ve ilgi çekici bilimsel soruların yer aldığı "Hangi Gezegen Yüzebilir?" isimli kitabı bankanın şubelerinden alabilecekler.

Öte yandan Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi de minik sanatseverler için eğlence dolu yaz okulu programları hazırladı. Sanata ilgi duyan tüm çocukların katılımına açık olan yaz okulu programlarının detaylarına İş Sanat'ın internet sitesinden ulaşabilir ve ücretsiz şekilde kaydolabilirsiniz. Kontenjanlar dolmadan yerinizi ayırtmayı unutmayın.