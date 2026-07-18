Geçtiğimiz sezon 'Şebbaz', 'Meçhul Paşa', 'Mercaniye Çok Yaşa' oyunlarını seyirciyle buluşturan Tiyatro Hayali, bu oyunlara ek olarak yeni bir oyun hazırlığında. Direksiyonda yine Ahmet Sami Özbudak, Emrah Eren ve Fatih Koyunoğlu üçlüsü var. Bu ekip yazar, yönetmen ve oyuncu olarak güçlerini birleştirdiğinde ortaya her zaman alışılmışın dışında işler çıkıyor. Bu sefer de öyle bir oyun geliyor anlaşılan.

Henüz ismi konmayan oyunun çıkış noktası ise Türk edebiyatının iki büyük hikâye anlatıcısı Sait Faik ve Orhan Kemal'in dünyalarını aynı sahnede buluşturacak olması. Orhan Kemal'in senarist kimliğinden hareketle Sait Faik hikâyelerindeki karakterlerin filme çekilme sürecini anlatan bir oyun izleyeceğiz. Onların gerçekte yaşadığı hem dostluklarını hem de zıtlarını gösterecek oyun iki ustaya tam bir saygı duruşu olacağa benziyor.

Oyuncu kadrosu ise adeta şampiyonlar ligi. Fatih Koyunoğlu, Özge Özberk, Murat Akkoyunlu ve Barış Yıldız gibi güçlü isimleri bir araya getiren oyun şimdiden büyük beklenti yarattı bende. Oyuncu kadrosu, yaratıcı ekibi ve ilham aldığı iki büyük yazar düşünüldüğünde, provaları devam eden oyun benim yeni sezon ajandamda ilk sıraya yazdığım yapımlardan biri. Sabırsızlıkla bekliyorum.



7 şehirde 10 konser verecek

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Türkiye genelinde 7 şehir ve 10 konserle müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Fazıl Say, Jazz Quintet ile birlikte konser serisinin ilki yarın akşam Ayvalık'ta başlıyor.

Say, turnesine 24 Temmuz'da Çeşme Açıkhava Tiyatrosu, 25 Temmuz'da Efes Antik Tiyatro ve 26 Temmuz'da Bodrum Antik Tiyatro konserleriyle devam edecek.



Türk sanatçının eserleri Filistin'de

Filistin'in kültürel hafızasını yaşatmayı amaçlayan Ramallah'taki Mahmud Derviş Müzesi, Türk sanatçı Ahmet Yusuf Aygeç'in 'Sürgündeki Zeytin Ağacına Afişler' adlı kişisel sergisine ev sahipliği yapacak. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) destekleriyle hayata geçirilen, küratörlüğünü Samed Karagöz'ün üstlendiği sergi, 26 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.

Filistin'in sembollerinden biri olan zeytin ağacını sürgün, hafıza, aidiyet ve direniş kavramları ekseninde ele alan sergi, afiş sanatını çağdaş bir ifade biçimi olarak kullanarak izleyiciyi ortak bir belleğin izini sürmeye davet ediyor. Londra ve Konya'nın ardından ilk kez Filistin topraklarında sergilenecek olan sergi özellikle Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yaşanan, sivil can kayıpları ve yıkımlarla ilerleyen süreci ele alan çalışmalarla yaşanan hak ihlallerine ve insani krize karşı bir sanat arşivi oluşturmayı amaçlıyor.



'Yan Yana' Ankara'da

Ankara Sanat Galerisi, resim dünyamızın önemli çiftlerinden Melahat ve Eşref Üren'in sanatsal yolculuğuna ev sahipliği yapıyor.

İş Sanat'ın İstanbul'da ilgiyle izlenen ve 100 bine yakın sanatsevere ulaşan 'Yan Yana' sergisinden derlenen 50 eserlik özel seçki, 1 Ağustos Cumartesi gününden itibaren Ulus'taki İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nin üçüncü katında yer alan galeride başkentlilerle buluşuyor.



Şiir sevenler için

Bazı şiir kitapları vardır; sayfalarını çevirdikçe yalnızca dizeleri değil, kendi sessizliğinizi de okumaya başlarsınız. Okan Saftekin'in ilk kitabı Sen Saatleri de onlardan biri.

Saftekin, 35 şiir boyunca okuyucuyu aşkın ardından kalan boşluğu, ölümün kaçınılmazlığını ve özlemin ağır yükünü kum saati metaforu etrafında dolaştırıyor. Melankolik ama samimi bir sesi olan kitap, özellikle hüzünlü, içe dönük şiirleri seven okurlar için raflarda keşfedilmeyi bekleyen bir ilk adım niteliğinde.