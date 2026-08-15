Müzik dünyası son dönemde iyice açıldı. Şarkı yetmiyor, klip yetmiyor, sahne yetmiyor; mutlaka bir sınır daha zorlanacak, bir tartışma daha çıkarılacak. Şimdi de çocukları hedef alan içerikler üzerinden gündeme gelmeye çalışanlar çıktı. Küçük trans çocuklara örnek olacaklarını söyleyen Chakma isimli sözde müzik grubundan bahsediyorum. Gerçekten bir siz eksiktiniz! Her geçen gün LGBT propagandası yapan içeriklere bir yenisi daha ekleniyor. Bunun çocuklara yönelik içeriklerin içine taşıma çabası, tartışılması gereken asıl meselelerden biri. Kimsenin özel hayatıyla, yetişkinlerin tercihleriyle derdimiz yok. Mesele başka. Mesele çocukları ideolojik, cinsel ya da ticari mesajların hedef kitlesi hâline getirmek.

MÜZİĞİ BAHANE ETMEYİN

Çocuk, sosyal medya algoritmasının önüne atılacak bir etkileşim malzemesi değildir. Müzik ise insanları birleştirmesi gereken bir sanat dalı. Çocukların dünyasına yetişkin tartışmalarını taşımak, müziğin gücünü başka amaçlar için kullanmak demektir. Sosyal medya zaten başlı başına bir mayın tarlası. Bir yanda şiddet, bir yanda cinsellik, diğer yanda yaşına uygun olmayan içerikler... Ebeveyn olarak çocuklarımızı bunlardan korumaya çalışıyoruz. Şimdi bir de sanat etiketiyle gelen içerikleri mi ayıklayacağız? Hakikaten çocuklarımızı kimden nasıl koruyacağız? Özgürlük başka, sorumsuzluk başka. Sanat başka, provokasyon başka. Bari müziği çocukların dünyasına girmek için kullanılan bir aparata çevirmeyin. Çocukların çocuk kalmasına izin verin. Neyse ki savcılık soruşturma açtı. Umarım bu işlere yeltenenlere ders olur da, yeniden türemeye cesaret edemezler...

TÜRKİYE-ENDONEZYA İŞBİRLİĞİNİN İLK MEYVESİ BEYAZPERDEDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun 10 Nisan 2025'te Ankara'da gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından iki ülkenin kültür bakanlıkları arasında Kültürel İşbirliği Anlaşması imzalanmıştı. Bu anlaşma ilk meyvesini sinema alanında verdi. Türkiye ile Endonezya'nın ortak tarihini beyaz perdeye taşıyacak 'Kızıl Baharat – Denizin Yetimleri' isimli film için çalışmalar başladı.

İki ülke arasındaki yüzyıllara dayanan bağlardan ilham alan uluslararası bir ortak yapım olarak hazırlıkları süren film; Osmanlı Devleti ile Nusantara coğrafyası, özellikle Açe Sultanlığı arasındaki tarihî ilişkileri merkezine alarak 16'ncı yüzyıldan itibaren gelişen ticari, diplomatik ve askerî temasları sinemanın diliyle anlatacak. Baharat ticaret yollarındaki mücadeleler, Hollanda Doğu Hindistan Şirketi'nin bölgedeki faaliyetleri ve yerel halkların bağımsızlık mücadelesi filmin tarihî arka planını oluşturacak. Film, gerçek mekânlar, dönem atmosferi, deniz sahneleri ve ileri görsel efektleri bir araya getiren epik bir yapım olacak.

Filmde savaş ve maceranın yanı sıra adalet, özgürlük, kardeşlik, dayanışma ve bağımsızlık temaları öne çıkacak. Filmin yapımcılığını Endonezya Vali Yardımcısı Rano Karno, İskender Bingöl ve Savaş Uğurlu üstleniyor. İskender Bingöl'ün yöneteceği filmin başrolleri olan Hasan ve Isabella/Leyla karakterleri için Enes Bingöl ile Elif Tayhan kadroda kesinleşen isimlerden. Yıl bitmeden çekimleri başlaması planlanan filmde Korkut Reis karakteri için Uğur Güneş, Büyük İmam rolü için Rano Karno, Mansur karakteri için uluslararası dövüş sineması yıldızı Yayan Ruhian gibi isimlerin yanı sıra Özge Törer, Serhat Tutumluer ve Selim Bayraktar gibi oyuncuların adı geçiyor.

TÜRK ARPI DÜNYA GÜNDEMİNDE

Son yıllarda hayata geçirdiği Türk Arpı Projesi ile Türk müziğinin motiflerini ve geleneksel çalgılarını dünyaya tanıtan Şirin Pancaroğlu, 28 Temmuz - 3 Ağustos tarihleri arasında Toronto'da düzenlenen One Harp World 2026 kongresinde Türkiye'yi temsil etti. Nisan ayında "Pancaroğlu'na bir ses veren yok mu?" diye yazmış ve bu önemli projeye destek verilmesi gerektiğini dile getirmiştim. Sanatçı, Yunus Emre Enstitüsü ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle, American Harp Society ve World Harp Congress tarafından düzenlenen kongreye katılma imkânı buldu.

Bir hafta boyunca düzenlenen konser, atölye, dinleti ve sergilerde katılımcı ve ziyaretçilere geleneksel Türk Arpı tanıtıldı. Pancaroğlu'nun 2022'de yayımlamaya başladığı Türk Arpı Nota Koleksiyonu da kongrenin önemli başlıklarından biri oldu. Proje kapsamında her gün gerçekleştirilen 'The Turkish Harp Daily Draw' etkinlikleri, dünyanın farklı ülkelerinden arp sanatçılarını Türk Arpı sergi alanında buluşturdu. Uluslararası sanatçılar ve katılımcılar, Türk arp müziğini yakından tanıma fırsatı buldu. Türk Arpı Nota Koleksiyonu, kongrenin konser programlarında da yer aldı. Ukraynalı arp sanatçısı Veronika Lemishenko, Pancaroğlu'nun longa formundaki 'Aşıklar Ölmez' bestesini seslendirdi. Kongre boyunca Şirin Pancaroğlu ve müzik araştırmacısı Seymen Özdeniz, Türk arp müziğinin tarihi ve gelenekleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Türk Arpı, artık yalnızca bir proje değil; Türk müziğinin uluslararası arp repertuvarındaki seslerinden biri olma yolunda ilerliyor. Çabalarından ötürü Pancaroğlu büyük bir alkışı hak ediyor, tebrikler.