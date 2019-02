Enis Arıkan tek kişilik gösteri yapmalı!

Herkesin merakla beklediği 'Alice' müzikalinin galasındaydım. Öncelikle sizi 'Biletinizi ön sıralardan almayın' diye uyarmak isterim. Yüksek teknolojili bir müzikal olduğundan; sahne ve ışık tasarımını uzaktan takip etmek en doğrusu. Müzikalde Nil Karaibrahimgil imzalı iki parça da dinleyeceksiniz. 'Hangileri?' diye sormanıza gerek yok. Nil'in şarkılarını çok dinleyen biriyseniz, hemen kulağınız yakalayacak, "İşte bu ikisi" diyeceksiniz. 'Alice'in, yani Serenay Sarıkaya'nın, 'Tavşan' Enis Arıkan'ın peşinden giderek Wonderland'de kendini keşfetme yolculuğunun anlatıldığı müzikalde en çok Serenay'ın dans performansını beğendim. Seslendirdiği parçalardaki kusursuz vokal performansına da bayıldım. Bir ara gösteriden koptum, elim tam telefona uzanacakken Enis Arıkan'ın şovman kimliği ortaya çıktı ve rolüne uygun patlattığı espriler ile tekrar müzikale konsantre olabildim. Sağlam bir komedyen ve şov adamı var karşımızda. Ben kendisinden tek kişilik bir gösteri de bekliyorum. Açılıştaki kuş dili sahnesi beni çocukluğuma götürürken, ilk saatte gözüm Şükrü Özyıldız'ı aradı. Özyıldız, geç de olsa sahneye çıktı ama diyalogları bana az geldi. Kraliçeyi canlandıran Ezgi Mola'ya yemek hazırlayan şeflerin sahne şovu da şahaneydi. Motorla sahneye girişin yok mu Ezgi, bir an o iki tekerden ben bile korktum; aman neyse ki nazar değmedi.



'Dedektife bir ev parası yatırdım'

Bugün size duble itiraflı iki olaydan bahsedeceğim. Geçtiğimiz günlerde ünlü bir arkadaşım, 'Sahte hesabım var, oradan stalklıyorum' itirafında bulundu. Şimdi siz de itiraf edin, sizin de takma isimle açtığınız sahte bir hesabınız var değil mi? Takip etmekten çekindiğiniz, izlediğinizin anlaşılmasını istemediğiniz insanları yedek hesaptan takip ediyorsunuz. Hadi ben de itiraf ediyorum, benim de küstüğüm, konuşmadığım arkadaşlarımı yokladığım başka bir hesabım var. İkinci itiraf ise sosyetik bir arkadaşımdan geliyor: 'Evliliğim boyunca kocamın peşine adam taktım.' Arkadaşım, eşiyle altı yıl evli kalmış. Evliliğinin ilk günlerinden beri içi içini yiyen arkadaşım, kocasını takip etmesi için bir dedektif tutmuş. Dedektifimiz tam zamanlı çalışıyor, evin önüne resmen kamp kuruyor, kocasının gittiği her yeri, buluştuğu her kişiyi fotoğraflıyormuş. 'Ararsan bulursun' derler ya; arkadaşım da didik didik ederek istediği sonuca ulaşmış. Şu sıralar boşanacaklar. Bu arada arkadaşım bu dedektif mevzusuna neredeyse bir ev parası harcadığını söylüyor. Vah diyorum, vah.



Kahvenin tarihi yolculuğu

Bu hafta art arda davetler vardı, insanlar oradan oraya savruldu. Bu davetlere, cemiyet insanının spor aktivitesi diyebiliriz. Bu etkinliklerin en keyiflisi, Nespresso'nunki oldu. İstanbul'un ilk kahve evlerinden ilham alınarak üretilen Cafe İstanbul'un satışına tüm dünyada başlanmış. Kethuda Hamamı'ndaki davette hem kahveyi tattık, hem de Saffet Emre Tonguç'un keyifli anlatımıyla kahvenin tarihsel yolculuğuna çıktık.