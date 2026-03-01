MERVE YURTYAPAN

Arjantinli oyuncu Gaston Soffritti'yi, herkes 2010 yılında Türkiye'de yayınlanan gençlik dizisi Patito Feo- En Güzel Hikaye'den hatırlıyor. Arjantin yapımı çocuk ve genç komedi dizisi, tüm dünyada yayınlanmış ve dönemin en çok izlenen işlerinden biri olmuştu. Türkiye'de de ilgiyle izlenen projede henüz 9 yaşındayken oynayan Gaston Soffritti, o yıllardan beri Türkiye'yi çok merak ediyordu.

ÇOCUKLUK HAYALİ...

Aradan geçen yıllar içerisinde Floricienta, Simona, Graduados gibi birçok ünlü yapımda rol alan Soffritti, son dönemde çıkardığı kitapla da gündemden düşmüyor. Gençlik ve çocukluk dönemini anlattığı kitabında bir yapımcı tarafından tüm çocukların zorbalık ve şiddet gördüğünü yazan Gaston, açıklamalarıyla birçok ülkede büyük ses getirdi.



"On iki yaşındaydım, sahnedeydim. Uzun, dalgalı sarı saçlı, zayıf bir kadının bir sürü çocuğu yönettiğini gördüm. Durmadan bağırıyordu, şiddet uyguluyordu, söyledikleri ve söyleme biçimi şiddet içeriyordu" diye yaşadıklarını anlatan Gaston'un tasvirleri üzerine gözler ünlü yapımcı Cris Morena'ya çevrildi. Bu açıklamaların yankıları sürerken Gaston, bir grup arkadaşıyla birlikte çocukluk hayalini gerçekleştirmek için yola koyuldu. "Türkiye'yi tanımak için sabırsızlanıyorum" diyen Arjantinli oyuncu, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a geldi.

"Türkiye'nin tarihi, kültürü ve yemekleri her zaman dikkatimi çekti" diyen Arjantinli oyuncu, karış karış sokakları gezdi. Nişantaşı, Kapalıçarşı, Beyoğlu'na giden oyuncu, arkadaşlarıyla birlikte alışveriş yaptı. Tekne turuna katılan Gaston, "Boğaz'da gezmek, tarihi yapıları görmek büyüleyiciydi" dedi.

Ünlü oyuncu bir sonraki gün de Galata Kulesi ve Ayasofya'ya gitti, Sultanahmet Camii'ni ziyaret etti. Yaptığı bu gezi sırasında huzur bulduğunu söyleyen Gaston, Türk lezzetlerinin tadına bakmayı da ihmal etmedi. Yedi arkadaşıyla birlikte bir restorana giden Arjantinli oyuncu, kebap ve baklava yedi. Yemek sonunda da Türk kahvesi içti.

Gaston Soffritti, İstanbul'daki kısa gezisini tamamladıktan sonra bir de kış tatili yapmak istedi. Ünlü oyuncunun bu kez durağı Bursa oldu. Arkadaşlarıyla birlikte Uludağ'a gidip karın keyfini çıkaran Gaston, -6 derecede havuza girip unutulmaz bir deneyim yaşadı. Ardından Bursa'daki tarihi mekanları gezen Gaston, İskender kebap yedi ve lezzetine bayıldığını söyledi. Türkiye tatilini tamamlayan ünlü oyuncu, memleketine güzel anılarla döndü. Ülkemizin doğal, tarihi ve kültürel güzellikleri bir turisti daha etkisi altına aldı.

Türkiye'den çok mutlu ayrılan Gaston, gördüğü güzellikleri tüm çevresine anlatacağını belirtti. Çocukluk hayalini gerçekleştiren Arjantinli yıldızın, her yıl tatil rotasına Türkiye'yi ekleyen ünlülerden biri olacağı kesin...