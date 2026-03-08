MERVE YURTYAPAN

Magazin dünyası son günlerde bebek müjdeleriyle çalkalanıyor. Aileler mutlu yuvalarını üçüncü çocuklarıyla perçinliyor. Bunlardan ilki dünyaca ünlü eski futbolcu Mesut Özil ile Amine Gülşe... Çift, 2019 yılında İstanbul Boğazı'nda yapılan görkemli bir düğünle evlenmişti. Özil ve Gülşe'nin, 2020'de Eda ve 2022'de Ela adında iki kız çocuğu dünyaya gelmişti. Özil Ailesi, son günlerde üçüncü çocuk haberiyle büyük bir mutluluk yaşadı.







Amine Gülşe ve Mesut Özil'in yakın dostları şarkıcı Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin de ortak bir heyecan içinde. 2016 yılında evlenen, 2017'de Arya ve 2019'da Zeynep Mira adında iki kızları olan Şahin çifti de aynı zamanlarda 3. bebek haberini aldı. Tüm aile bu güzel haberle büyük bir heyecan yaşadı. 4 aylık hamile olan Özlem Ada Şahin, "Üçüncü kez anne olmaya hazırım. Şimdiden araştırmaya ve okumaya başladım" dedi.







Gülşe ve Şahin, bu mutlu haberi geçtiğimiz günlerde ortak arkadaşlarıyla da paylaşmak istedi. İkili, küçük bir kutlama organize etti. Bu özel davete, Mesut Özil ve Berkay'ın yakın arkadaşı olan Cenk Tosun'un eşi Ece Tosun ve Gizem Kapıcıoğlu da katıldı. Gülşe ve Şahin, arkadaşlarına 3. bebeklerini beklediklerini açıkladı. 2 çocuk sahibi olan Ece Tosun arkadaşlarının sevincine ortak oldu. Dört eski dost, koyu bir sohbete daldı. Ailelerine katılacak yeni üyeler hakkında konuşup birbirlerine tavsiyelerde bulundular. Evlatlarının bebeklik döneminde neler yaşadıklarını birbirlerine anlatıp hem eski günleri hatırladılar, hem de yeni bebekleri için yapacakları hakkında fikir alışverişi yaptılar.

Evlat sahibi olmak hayattaki en büyük mutluluklardan. Amine Gülşe ve Özlem Ada, üçüncü kez bu mutluluğu yaşıyor. İkisinin de bu unutulmaz anları doya doya yaşamalarını ve sağlıkla bebeklerini kucaklarına almalarını dilerim.







SÜREKLİ İLETİŞİM HALİNDELER

Özlem Ada Şahin ve Amine Gülşe'yi, aynı dönemde aynı heyecanları yaşamaları ayrıca mutlu etti. Çünkü bu keyifli süreci sürekli iletişimde kalarak geçiriyorlar.

Birbirlerine kitap önerilerinde bulunup sağlıklı bir hamilelik geçirmek için sık sık konuşmaya başladılar. Sporu hayatlarının bir parçası haline getiren Şahin ve Gülşe, 3. bebeği beklediklerini öğrendiklerinden beri spor eğitmenleriyle bu döneme uygun bir çalışma programı hazırladılar. İki yakın dost, hem hamilelik sürecini daha rahat, hem de daha sağlıklı bir şekilde geçirmek için çalışmalara başladı.