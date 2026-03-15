MERVE YURTYAPAN

'Miss Model of Turkey 2005' birincisi Sinem Sülün, dönemin en ünlü mankenlerindendi. Ünlü modacıların defilelerinde boy gösterirken evlenip gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başlamıştı. Ancak 2013 yılında tekstilci Mustafa Yüksel ile hayatını birleştirmişti. Eski eşinin isteği üzerine modelliği bırakan Sülün, kayınvalidesi ile kayınpederinin sürekli evliliklerine müdahale ettiğini söylemişti. Sülün ayrıca yatak odasına dinleme cihazı yerleştirdiği iddiasıyla eski kayınvalidesi ve kayınpederinden şikayetçi olmuştu. Mahkeme, eski kayınpeder ve kayınvalide hakkında 2'şer yıl 6'şar ay 15 gün hapis cezası vermişti. O dönem ünlü manken tazminat da kazanmıştı. Olaylı bir boşanma süreci geçiren Sinem Sülün, uzun süre sessizliğe bürünmüştü.

TATLI BİR TELAŞ

Yaşadıklarının ardından gözlerden uzak bir hayat süren ünlü manken, bir süre hayatına kimseyi almamıştı. Sülün yaşadıklarına sünger çekti ve yeni bir sayfa açmaya karar verdi. Aylardır ortalıklarda görünmeyen Sülün, ünlü bir işadamıyla aşk yaşamaya başladı. Ünlü güzelin, bir süredir evlilik hazırlığı yaptığı ortaya çıktı.

Sinem Sülün, düğün için hazırlıklara başladı. Müstakbel eşiyle yaşayacağı ev için dekorasyon yaptıran Sülün, en ince ayrıntısına kadar araştırma yapıp özel parçalar satın aldı.

Sinem Sülün, düğün için mekan bakma telaşına da girdi. Unutulmaz bir düğün için kolları sıvayan ünlü güzel, "Hayatımın en güzel hikayesine, geleceğime evet dedim. Son dönemde ortalıklarda olmamamın sebebi tatlı bir telaş ve koşturma içinde olmam. Çok heyecanlı ve mutluyum. Mutluluğuma ortak olan tüm yakınlarıma ve arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.

Ben de Sinem Sülün'e yeni hayatında mutluluklar diliyorum. Umarım bu kez hayal ettiğinden çok daha güzel bir yuvası olur.

EVLİLİK TEKLİFİNİ LONDRA'DA ALDI

Sinem Sülün, aralık ayında sevgilisiyle birlikte Londra'ya gitmişti. Çok sevdiği Londra'ya sık sık seyahat eden Sülün'e sürpriz evlilik teklifi de burada geldi. "Londra'ya bayılıyorum. Sık sık buraya geliyoruz. Her gittiğimizde aynı otelde kalıyoruz" diyen ünlü manken, sevgilisiyle bir akşam çıktığı romantik yemekte gelen teklifle büyük mutluluk yaşadı. Herkesten gizlediği aşkına "Evet" cevabını veren Sülün, yakınlarını arayıp bu mutlu anını paylaştı.