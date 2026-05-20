‘Salonlar dolacak mı’ stresinden kilo aldım

Ünlü komedyen Yasemin Sakallıoğlu, hayatı hakkında samimi açıklamalar yaptı. Yıllardır fazla kilolarıyla mücadele eden Sakallıoğlu, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Bankacıydım istifa etmek istiyordum ve edemiyordum. O dönem çok fazla yemek yemeye başladım. Sonra istifa ettim ve o ilk videom yayıldı. Videoda yine kilom vardı. Sonra 2 ayda 16 kg verdim. Fakat kariyerim açısından hayal ettiğim teklifleri alamadım, yine kilo aldım. Sonra 'Edho' dizisine girdim ve yine zayıfladım.

Daha sonra diziden ayrıldım ve bir sürü şeyden sonra stand-up'a başladım. Stand-up sürecinde istedim ki her salon dolsun ve ben çok başarılı olayım. Bu isteğim beni o kadar yıprattı ki tekrar yemeye başladım. Siz güldükçe ben yedim. Her geçen gün daha fazla kilo aldım. Şu hayatta bir şeyi kendime haksızlık etmeden başarmayı öğrenemedim..."

'EĞLENCELİ GÖRÜNSEM DE ÇOK HASSAS BİRİYİM'

Çok duygusal biri olduğunu söyleyen Sakallıoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Dışarıdan çok eğlenceli görünen fakat aşırı hassas biriyim. Normalde çok üşengeç, çoğu zaman hevessiz ama hedeflerine karşı canını dişine takan, inatçı biriyim. Kendimde beğenmediğim çok fazla özelliğim var ve bunların her birini hayatımda pozitif şeylere nasıl dönüştürebilirim kısmına çok kafa yoruyorum. İnsanlara çok alan açarım ve bu da bazen herkesin benim hakkımda eleştiri yapabilmesine sebep olur. Sonra da buna niye izin veriyorum diye kendi kendime konuşurum. 3.5 yıldır terapiye gidiyorum ve kendime yaptığım en büyük iyilik bu."