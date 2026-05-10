MERVE YURTYAPAN

Oyuncu Berkay Hardal ve meslektaşı Dilan Telkök'ün arkadaşlıkları ilişkiye dönüşmüş ve çift, 2019 yılında evlenmeye karar vermişti. Pandemi döneminde nikah masasına oturan çift, düğünlerini 2 sene sonra yapabilmişti.

Hardal ve Telkök, hayatlarını birleştirdikten sonra sanat dünyasından uzaklaştı. İstanbul'dan Muğla Köyceğiz'e yerleşmeye karar verdi. Hayallerini gerçekleştiren çift, büyük bir arazi üzerine istedikleri evi inşa ettirdi. Evin yapım aşamasında her detayla tek tek ilgilenen çift, istedikleri eve kavuştu. 7 oda, 1 salon ve 3 banyodan oluşan ev, şehir merkezinden uzak, doğayla iç içe...

Hardal ve Telkök'ün mutlulukları oğulları Noyan'ın dünyaya gelmesiyle daha da perçinlendi. Çift, şehir merkezinden uzaklaşmasıyla evin tüm sorumluluğunu da kendileri üstlendi. Bu yaşam için boyacı da bahçıvan da marangoz da oldular. Geçtiğimiz haftalarda evin boyanması gerekince kolları sıvayan Hardal ve Telkök, yardım almadan odaları kendileri boyadı. Bahar gelmesiyle bahçe işlerini de kendileri halletti.

Önceki gün oğullarını da yanlarına alan Hardal Ailesi, bahçedeki otları yolup çiçek dikti. Noyan'ı doğayla iç içe büyütmek isteyen Hardallar, bunu da başarmış oldu. Havaların ısınmasıyla bahçede vakit geçiren Noyan, telefon ve tabletten uzak doğayla iç içe vakit geçiriyor. Tabii sadece şehirden uzaklaşarak bu gerçekleşecek diye bir kural yok. Bu konuda anne babalara çok görev düşüyor. Telefon ve tablet kullanımına süre getirilmeli, çocukların bu ekranlara, özellikle de sosyal medyaya bağlı kalmamaları için uğraşmalılar.



EVDE FARE AVI

Oyuncu çift, önceki gün evde fare paniği de yaşadı. Dilan Telkök, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Gece evde fare olduğuna kanaat getirdik. Ev yerden ısıtmalı, bazı yerlerde boru hattı geçiyor. Kapatmak için de uğraşmadık, çok da önemsemedim. O hattan farenin girdiğini düşünüyoruz. Gece araştırdım, Berkay'a 'Fare olduğunu düşündüğünüz yerlere ince bir un serpin. Sabah bakın oradan geçtiyse ayak izi belli olur' yazıyor. 'Sen de un serper misin?' dedim. Berkay ise ince bir şerit halinde serpin denilen unu neredeyse tüm eve dökmüş."