Altın Baklava’da muhteşem gala gecesi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen Altın Baklava Film Akademisi X. Uluslararası Öğrenci Film Festivali, rekor katılımla gerçekleşti. Birbirinden ünlü isimlerin jüri üyesi olduğu festivalin kapanışında ödüller sahiplerini buldu

Hasan Kalyoncu Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen Altın Baklava Film Akademisi X. Uluslararası Öğrenci Film Festivali, 27-29 Nisan tarihleri arasında düzenlendi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirilen film festivaline; kurmaca, belgesel, animasyon, yapay zekâ ve kıpkısa kategorisi olmak üzere 105 ülkeden toplam 1888 başvuru yapıldı. Geleceğin yönetmenleri, festival boyunca katıldıkları atölye çalışmaları, film gösterimleri, söyleşiler ve kültür gezileri ile kendilerini geliştirme fırsatını yakaladı. Festivalin jüri başkanlığını yapımcı Mehmet Bozdağ üstlenirken, jüri üyeleri arasında oyuncu-yönetmen Tamer Levent, oyuncu-yapımcı Yağmur Taylan, oyuncu Mahassine Merabet, oyuncu Mert Yazıcıoğlu ve oyuncu Özge Özberk yer aldı. Üç gün süren festivalde öğrenciler hem jüri üyeleri ile hem de sinema dünyasının sevilen isimleriyle söyleşiler gerçekleştirdi.

Festivalin gala gecesinde davetlilere seslenen HKÜ Mütevelli Heyet Başkanı Haluk Kalyoncu, "Bugün de İletişim Fakültemiz tarafından 10'uncusunu gerçekleştirdiğimiz, sadece öğrencilerin kısa filmler ile katılım gösterebildiği Altın Baklava Film Festivali'nde sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Üniversitemiz, kurumsal kimlik disiplininde ve öğrenci odaklı eğitim anlayışında, gelecek nesillerimizin kültür ve sanat alanlarında derinleşmelerini ve etkinleşmelerini çok önemsemektedir.

Bu anlamda İletişim Fakültemiz ve Güzel Sanatlar Mimarlık Fakültemize öğrencilerinin sanatsal yeteneklerini ve becerilerini keşfetmeye yönelik atölye çalışmaları ve tüm uygulamalı deneyim eğitimlerini destekliyor ve yakından takip ediyoruz. Yurt içinden ve yurt dışından farklı üniversitelerden 1888 kısa film ile katılım sağlayan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Almanya, Çin, İran ve Lübnan'dan öğrencilerimiz aramızda. Kıymetli öğrencilerimizin bu eserlerini birbirinden değerli sanatçılarımızla ödüllendireceğiz" dedi.

MAHASSINE MERABET

O ŞANSA HAZIR OLUN

"Türkiye'ye yüksek lisans için geldim. Hem okudum hem çalıştım. Faslıyım, orada medya iletişimi okudum. Sunuculuk, gazetecilik yaptım. Sonra Türkiye'de tesadüfen menajerimle tanıştım ve oyunculuğa yönlendirdi beni. Uzun bir süre üniversitede çalışmıştım. Daha sonra istifa edip oyunculuk alanında çalışmaya başladım. Bu iş için çok çalıştım, mesai harcadım. Biraz şans faktörü de var ama o şans geldiğinde senin de hazır olman gerekiyor."

MERT YAZICIOĞLU

SET BENİM OYUN ALANIM

"Biz oyuncular olarak aslında yapımcıların kurduğu hayalin peşinden gidiyoruz. Onlar bir projeyle bize geliyorlar. Kendi hayallerini bizimle paylaşıyorlar. Bu noktada hissiyatımla hareket ediyorum. Gerçekten bu hikayeye hizmet edebileceksem, benim de söyleyecek bir sözüm varsa o işin içinde olmaya çalışıyorum. İşletme okudum, oyuncu olmasam yönetmen olmak isterdim. İşi severseniz her alanında çalışabiliyorsunuz. Mesai harcayıp iyi olması için çabalıyorsunuz. Sete gittiğimizde orasını oyun alanı olarak görürüz. Stres olabilir ama işimi en iyi şekilde yapıp evime gitmeye çalışırım hep."

JÜRİ ÜYELERİNE TEŞEKKÜR PLAKETİ

Gala gecesinde jüride yer alan Mehmet Bozdağ, Mert Yazıcıoğlu, Yağmur Taylan. Mahassine Merabet, Tamer Levent ve Özge Özberk'e teşekkür plaketi verildi.

5 KATEGORİDE 21 FİLM ÖDÜL ALDI

Altın Baklava Film Festivali'nde 'Kurmaca', 'Belgesel', 'Animasyon', 'Yapay Zekâ' ve bu yıl ilk defa 'Kıpkısa' kategorilerinde 22 film ödüle layık görüldü. X. Altın Baklava Film Festivali'nde 'Kurmaca' kategorisinde yönetmenliğini Marguerita Nakhoul'ın yaptığı 'Was Never Her Choice' filmi birinci olurken, 'Yapay Zekâ' kategorisinde birincilik ödülünü 'Next Hope' filmi ile yönetmen Osama Othman aldı. 'Belgesel' kategorisinde birincilik ödülünü 'My Grandmother is a Skydiver' filmi ile yönetmen Polina Piddubna alırken, 'Animasyon' kategorisinde birincilik ödülünü 'Cell Buddies' filmi ile yönetmenler; Melle Windig, Hidde Alberts, Miguel Reyes, Jurgen de Smit, Arjen van der Plas aldı. 'Kıpkısa' kategorisinde ise yönetmenliğini Oktay Yıldırım'ın yaptığı 'Percussion' filmi birinci oldu.

KURMACA

Birincilik: 'Was Never Her Choice', Marguerita Nakhoul – Lübnan

İkincilik: 'Don't Say It', Ezgi Temel – Türkiye

Üçüncülük: 'ANGST', Furkan Arslantaş – Türkiye

Mansiyon: 'Time for Lemons (Limon Zamanı)', Muhammed Sıddık Aktaş – Türkiye

ANİMASYON

Birincilik: 'Cell Buddies', Melle Windig, Hidde Alberts, Miguel Reyes, Jurgen de Smit, Arjen van der Plas – Hollanda

İkincilik: 'Spear', Harvey Gozado – Filipinler

Üçüncülük: 'Arash the Archer', Shaghayeh Nozari – Birleşik Krallık

Mansiyon: 'Ricardo, Ricorda', Marco Grosso – İsviçre

BELGESEL

Birincilik: 'My Grandmotheris a Skydiver', Polina Piddubna – Almanya

İkincilik: 'RAH', Beyza Emişen – Türkiye

Üçüncülük: 'Gaziantep's Hidden Wings', Yakup Yener – Türkiye

Mansiyon: 'Children of the Mountains', Guliza Abdykamilova – Kırgızistan

YAPAY ZEKA

Birincilik: 'Next Hope', Osama Othman – Türkiye

İkincilik: 'The Last Bookstore', Siyuan Peng, Yuting Peng, Yulu Xiang, Xinyao Wang, Siheng Yin, Jingran Wang – Çin

Üçüncülük: 'My Sugar Spiked: An Evliya Çelebi Adventure', Mert Can Altun – Türkiye

Mansiyon: 'Legacy', Ufuk Karadavut – Türkiye

KIPKISA

Birincilik: 'Percussion', Oktay Yıldırım – Türkiye

İkincilik: 'Sanrı', Aysel Beyza Bozdoğan – Türkiye

ÖZEL ÖDÜLLER

Hasan Kalyoncu Özel Ödülü: 'Sultan's Stone', Berkay Ellek – Türkiye

Jüri Özel Ödülü: 'Kudret', Mehmet Oğuz Yıldırım – Türkiye

Barış Özel Ödülü: 'Tammam', Tamam Sharrack – Türkiye