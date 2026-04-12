MERVE YURTYAPAN

Alina Boz, sanat dünyasının sevilen genç oyuncularından… Rol aldığı projelerle kısa sürede en çok tercih edilen başroller arasına girmeyi başaran Boz, şimdilerde Atv dizisi 'Kuruluş Orhan'da 'Asporça' karakteriyle izleyiciyle buluşuyor.

Ekibe sonradan dahil olan Alina Boz, sette yaşadıklarını şöyle anlattı: "Sete ilk geldiğim gün çok şaşkındım. İlk gün biraz gergin geçmişti. Mert'e 'Bu nedir, nasıl oluyor?' diye sorduğum çok şey olmuştu. İlk zamanlar isimleri ezberlemekte zorlandım. Şükrü'nün canlandırdığı Flavius'u söylemek için bayağı çalıştım. Ayrıca ilk zamanlar ata binmeye de korkuyordum. Ama ekip harika. Her şey çok programlı işliyor. At binme ve kılıç kullanma eğitimi aldım. Artık ata binerken hiç zorlanmıyorum."

Alina Boz, dizinin başrol oyuncusu Mert Yazıcıoğlu ile 6 yıl önce 'Aşk 101' adlı projede rol almıştı. İkili, yıllar sonra yeniden bir projede buluştu. Boz, "Mert ile yıllar önce bir projede beraber yer almıştık. Çok farklı bir işti. Yazın çekiyorduk, enerjimiz çok yüksekti. Burası şu an daha soğuk ve bu daha ciddi bir iş. Mert burada tabii ki çok farklı... Onunla tekrar birlikte oynadığım için mutluyum. Herkes bir arkadaşıyla yeniden oynamayı çok ister. Mert'i çok seviyorum, onunla oynamak çok keyifli" diye konuştu.

Alina, sanat dünyasının en istikrarlı yıldızlarından. Onu ilk tanıdığımız günden bugüne çizgisini hiç bozmadı, çok çalıştı. Her projesinde üstüne yeni şeyler ekleyerek devam etti. Prenses Asporça karakteriyle de çok sevildi. Hem duru güzelliği, hem de aksiyon sahnelerindeki başarısıyla çok dikkat çekti. Başarısı daim olsun…



ÇOCUKLUK KAHRAMANIMDI

ÜNLÜ oyuncu Alina Boz, genç yaşına rağmen birçok projede yer aldı. 'Kuruluş Orhan'da rol alan birçok isimle daha önce yolları kesişmişti.

Güzel oyuncu, "Ekipteki birçok oyuncuyu daha önceden tanıyorum. Şükrü Özyıldız, Cemre Gümeli, Atakan Yarımdünya daha önceden bir araya geldiğim oyuncu arkadaşlarımdı. Bir de çocukluğumun kahramanı Barış abi (Falay) var. Benim ikinci projem olan 'Paramparça'da 1 yıl çalışmıştık. Hepsini tekrar görmek ve arkadaşlığımı kaldığı yerden devam ettirmek çok güzel" dedi.