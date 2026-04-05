MERVE YURTYAPAN

Atv ekranlarında yayınlanan A.B.İ. dizisi izleyiciyi etkisi altına aldı. Her hafta heyecan dolu bölümlerle izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizi, reyting listesinin zirvesine kuruldu. Dizide Kenan İmirzalıoğlu ile başrolü üstlenen Afra Saraçoğlu, başarılı kariyeriyle hem Türkiye'de hem de yurtdışında büyük ses getirdi.

Üniversitede Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü'nde öğrenim görürken, İkinci Şans filmiyle oyunculuğa ilk adımını attı. Saraçoğlu, güzelliği ve yeteneğiyle bir anda dikkatleri üzerine çekti. Art arda başarılı projelerde rol alan Saraçoğlu, kısa bir süre sonra dizilerin başrolünde yer almayı başardı. Güzel oyuncu, bu sırada geniş bir hayran kitlesine sahip oldu. Milyonlarca takipçiyi peşinden sürükleyen oyuncu, yurtdışında da ülkemizi en iyi şekilde temsil eden isimler arasında yer aldı. Rol aldığı projelerin birçok ülkede yayınlanmasının ardından Afra'nın attığı her adım olay oldu. Yer aldığı reklam kampanyaları ve marka yüzü olduğu projelerle de birçok ülkede davetlere katılmaya başladı.

Afra Saraçoğlu, geçtiğimiz hafta da İtalya'da bir etkinliğe özel davetli olarak katıldı. Modanın başkenti Milano'da dünyaca ünlü modellerle bir araya gelen Afra, güzelliğiyle, samimi ve sempatik halleriyle yine herkesi büyüledi.

IŞIĞIYLA PARLADI

Ünlü oyuncu, bu davette Victoria's Secret defilelerinde fırtınalar estiren Bianca Balti ile bir araya geldi. Bir dönem hastalığı nedeniyle podyuma ara veren ancak daha sonra çalışma hayatına dönen Balti ile objektif karşısına geçen Saraçoğlu, ünlü model ile uzun uzun sohbet etti. Balti, Afra'nın doğal güzelliği karşısında övgü dolu sözler söyledi. Dünyaca ünlü model Bianca Balti, "Çok güzel bir enerjisi var. Keyifli bir çekim yaptık. Kendi ışığıyla parlayan muhteşem bir güzelliği var" diyerek Afra'yı öve öve bitiremedi.

BAŞARI TESADÜF DEĞİL

Afra Saraçoğlu, son dönemin en istikrarlı ve en başarılı oyuncularından. Afra'nın bu kadar hayranı olması tesadüf değil. Yaptığı her işin altından başarıyla kalkıyor ve katıldığı her davette bir iz bırakmayı başarıyor. Her projede oyunculuğuyla ve güzelliğiyle ışıldıyor. Olduğu yerde saymayan, çok çalışan ve sürekli kendisini geliştiren bir oyuncu. Çalışmalarıyla da gençlere çok güzel örnek oluyor. Afra'ya bir alkış da bizden...

HERKESE UMUT OLDU

İtalyan model Bianca Balti, Eylül 2024'te yumurtalık kanseri teşhisi konduktan sonra yoğun kemoterapi süreci geçirmişti. 40 yaşındaki Victoria's Secret mankeni, Mart 2025'te kırmızı halıya döndüğünde, iyileşme sürecinde olduğunu belirtmişti. Şimdilerde kanseri yenen ünlü manken, bu konuda herkese umut oldu. Son olarak yüzü olduğu markanın tanıtımında Afra Saraçoğlu ile uzun uzun sohbet eden manken, genç oyuncuyla keyifli bir akşam geçirdi. Yaşadığı zor süreç sonrası etrafa gülücükler saçtı. Saraçoğlu da pozitif enerjisiyle Balti'yi kendisine hayran bıraktı.