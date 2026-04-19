MERVE YURTYAPAN

Bir dönem Galatasaray'da fırtınalar estiren Brezilyalı futbolcu Felipe Melo, geçtiğimiz hafta eşi Roberta Nagel ile Türkiye'ye geldi. "İkinci evime geldim" diyen Melo, eşiyle birlikte önce Kapadokya'da romantik bir tatil yaptı.

Roberta Nagel, bu seyahatte korkularıyla da yüzleşti. Peri Bacalarını gezip yöresel lezzetlerin tadına bakan çift, ertesi gün de balona binmek istedi. Ancak Nagel'in yükseklik korkusu vardı. Eşinin de desteğiyle korkusuyla yüzleşen Nagel, balona binmeyi kabul etti. Balon yükselirken önce yere oturan ünlü yıldız, ardından telefonuyla oynayıp dikkatini dağıtmaya çalıştı. Ardından Felipe Melo'nun da ısrarıyla tüm cesaretini topladı ve ayağa kalktı. Nagel, gördüğü Kapadokya manzarası karşısında büyülendi. Eşine sarılıp etrafı izleyen Roberta Nagel ardından hatıra fotoğrafları çekip yükseklik korkusunu unuttu.

Roberta, yaşadığı unutulmaz anıyı şöyle anlattı: "Korku her zaman sizi küçük tutmaya çalışır. Ama gerçek inanç onu alt etmenizi sağlar! Kapadokya'da, sıcak hava balonunun içinde, en büyük korkularımdan biri olan yükseklikle yüzleştim. Ve bu sadece yolculukla ilgili değildi, aynı zamanda bir karar verme meselesiydi. Çünkü bir noktada şunu anlıyorsunuz: Ya gerçekle yüzleşirsiniz ya da hissettiklerinizle sınırlı bir şekilde yaşamaya devam edersiniz.

Cesaret, korkunun yokluğu değil, ona boyun eğmemeyi seçmektir. Korku, oraya ulaşamayacağınıza sizi ikna etmeye çalışacaktır. Sizi felç etmeye çalışan hiçbir şeyle pazarlık etmeyin! Bugün bir yüksekliği aştım. Ama en önemlisi, yapamayacağımı düşündüğüm bir benliğimi alt ettim. Siz de geri çekilmeyin ve ileriye adım atmayı tercih edin."

Roberta ve eşi Melo, Kapadokya'dan güzel anılarla döndü. Roberta ise yükseklik korkusuyla yüzleşmek için en doğru adreslerden birini seçmiş oldu. Çift ömür boyu unutmayacakları bir seyahat yaptı. Kapadokya'yı hem albümlerine hem de gönüllerine kazıdıklarına eminim...

ARKADAŞLARINA HEDİYELER ALDI

Roberta Nagel ve Felipe Melo, İstanbul'da kısa bir tura çıkmayı da ihmal etmedi. Her turistin İstanbul'daki ilk durağı olan Kapalıçarşı'ya da gitti. Nagel, "Türk baharatlarını görmek ve satın almak isteyen herkes için mutlaka görülmesi gereken bir yer. Ben de fırsatı değerlendirerek sevdiklerim için hediyeler ve ikramlıklar aldım" dedi. Çift, alışveriş ardından kebap yemeyi de ihmal etmedi.