MERVE YURTYAPAN

Ünlü manken Özge Ulusoy, uzun yıllardır en gözde mankenlerden biri… Şöhret yolculuğu henüz 19 yaşındayken başladı. Modellik yarışmasında 3. oldu. Ardından 2 sene sonra 2003 yılında Miss Turkey'de ikinci seçildi. Kainat Güzellik yarışmasında da Türkiye'yi temsil etti. Bu başarıların ardından Ulusoy'a podyumların kapısı açıldı. Hem de en prestijli markaların ve modacıların baş mankeni oldu.

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra sunuculuk da yaptı. Ancak podyumları hiç bırakmadı. Herkesle iletişimi iyi oldu. Hem meslektaşları hem de basın tarafından en sevilen ünlülerin başında geldi. Sıcak, samimi ve doğal tavrıyla da izleyicinin sevgisini kazandı. Meslektaşlarıyla hiçbir polemiğe girmedi. Hatta döneminin mankenleriyle hep iyi geçindi. 20 yıllık dostlarıyla hâlâ aynı defilelerde podyuma çıkıp biriktirdiği güzel anıları paylaştı.

Ulusoy, yıllar içerisinde geçirdiği estetik operasyonlarla da dikkat çekti. İşi gereği güzellik konusundaki tüm gelişmeleri yakından takip eden ünlü manken, zaman içerisinde birçok uygulama yaptırdı. Burnu küçük olmasına rağmen yine de ameliyat masasına yatıp kendisini yenileyen Ulusoy, bu konuda samimi bir itirafta bulundu: "4 sene önce burnumu yaptırdım.

Aslında burnumda bir şey de yoktu. Sürekli kendimizi çekiyoruz, ekranda görüyoruz o nedenle değiştirmek istedim. Böyle bir iş yapmıyor olsaydım burnuma estetik yaptırmayı düşünmez, böyle bir operasyon geçirmezdim. Ama sürekli kendimi gördüğüm için bu görüntümden hoşlanmamaya başlamıştım ve bu nedenle de burnumu yaptırdım."

Yaptırdığı işlemleri de saklamadığını belirten Özge Ulusoy, "Dudağımda dolgu var. Botoks ve mezoterapi yaptırıyorum ve bu konulara olan merakımı hiç saklamıyorum" dedi. Özge Ulusoy, sanat dünyasının en güzel kadınlarından biri. Bence de estetiğe hiç ihtiyacı olmayanlardan… Gençlere de tavsiyemiz bu tarz operasyonları büyük bir gereklilik olmadıkça yaptırmamaları. Çünkü herkesin doğal hali en güzeli…



DEKOLTENİN ABARTILMASI HOŞUMA GİTMİYOR

Özge Ulusoy, yıllar içinde giyim tarzının değişip estetik algısının farklılaştığını da söyledi. Bir zamanlar daha dekolteli giyinmenin kendisine güzel göründüğünü söyleyen Ulusoy, "Artık dekoltenin fazla kaçması beni rahatsız ediyor. Dekoltesi yerinde ve mümkün olduğunca az olan kıyafetlerin daha dişi göründüğünü düşünüyorum" diye yorum yaptı.