MERVE YURTYAPAN

ATV dizisi Kuruluş Orhan'da Nilüfer Hatun karakterini canlandıran Mahassine Merabet, son dönemin en dikkat çeken oyuncularından. Narin, kibar ve mütevazı duruşuyla dikkat çeken Merabet, her zaman pozitif ve etrafına gülücükler saçıyor.

Mahassine Merabet ile geçtiğimiz hafta Gaziantep'te Hasan Kalyoncu Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen Altın Baklava Film Akademisi X. Uluslararası Öğrenci Film Festivali'nde bir araya geldim. Merabet, festivalin jüri üyesiydi. Öğrencilere kariyer yolculuğunu anlatırken onlara adeta ilham oldu.

Fas'ta Medya İletişimi eğitimi alan ünlü oyuncunun amacı aslında oyuncu olmak değilmiş. Gazetecilik ve sunuculuk yapmayı hedefliyormuş. Ancak Türkiye'ye gelmesinin ardından hem hayatı hem de kariyer yolculuğu tamamen değişmiş. Yüksek Lisans yapmak için geldiği İstanbul'da keşfedilmiş ve ardından oyunculuk dersi almaya başlamış.

Mahassine ile gün boyunca bol bol konuşma fırsatım oldu. Türkçeyi öyle güzel konuşuyor ki onu duyan herkes çok şaşırıyordu. "Nasıl bu kadar akıcı Türkçe konuşuyorsun?" dediğimde şöyle cevap verdi: "Aslında ben Türkçeyi Türkiye'ye gelmeden önce öğrendim. Fas'ta çok fazla Türk dizisi izliyordum. Türkçe çok güzel bir dil ve benim çok ilgimi çekti. Bu nedenle dilinizi öğrenmek için çaba sarf ettim. Sonrasında eğitim için İstanbul'a gelince dilimi geliştirmek için uğraştım. Rol aldığım projeler dolayısıyla da daha iyi Türkçe konuşmam gerektiğini biliyordum. Hâlâ çabalamaya devam ediyorum. Benimle konuşan insanların çok iyi Türkçe konuştuğumu söylemesi beni mutlu ediyor.

Tarihe çok meraklı olduğunu ve 'Kuruluş Orhan'da rol almaya başladıktan sonra daha fazla araştırma yaptığını söyleyen ünlü oyuncuya, "Nilüfer Hatun'u canlandırırken zorlandın mı?" diye sordum. Mahassine Merabet, "Nilüfer Hatun'u canlandırmak bir sorumluluk. Tarihe meraklıyım, bu rol için çok fazla çalıştım. Ben Nilüfer Hatun'un duygularına, hissettiklerine bakıyorum. Çünkü duygular zamansızdır ve her zaman aynı şekilde yaşanır" diye cevap verdi.

Mahassine Merabet, kendisini sürekli geliştiren, alçakgönüllü ve sempatik tavırlarıyla hayranlarıyla güzel iletişim kuran bir oyuncu. Onun bu kadar sevilmesi tesadüf değil. Çünkü yanına gelen herkese gülücükler saçıyor, samimi tavırlarıyla onlara eski bir arkadaşıymış gibi davranıyor. Hayranları da bu pozitif iletişime sevgileriyle karşılık veriyor. Mahassine'nin sanat dünyasında yolu çok açık…