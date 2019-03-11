ÖMER KARAHAN

Birçok sanatçımızın yeni albüm öncesi promosyon döneminde yaptığı açıklamaları ve o açıklamaların aslında ne olduğunu biliyor musunuz? Buyrun o zaman...
- 'Bu albümde etnik öğelerle Batı sound'unu birleştirdik.' Anlamı: Tüm şarkılar tek enstrüman ile çalınıp arabesk altyapı oturtuldu.
- 'Aylarca nadasa çekilip şarkıları yazdım.' Anlamı: Oturduğum evden dışarı çıkmadım.
- 'Bu albümde CD çıkartmadık, yeniliklere açık olup dijitalde satışa çıkardık.' Anlamı: Yapımcı bulamadık, çaktırmayın...
- 'Bu albümde genç yeteneklerle çalıştık.' Anlamı: Büyüklere para yetmedi, küçükler canımız ciğerimiz.
- 'Bu defa farklı bir tarz denedik.' Anlamı: Yurt içi değil, yurt dışından öykündük.
- 'Klibe çok kafa yorduk.' Anlamı: Yabancı sanatçıların kliplerini izleyip neyi nasıl çalacağımızı uzun uzun düşündük.