ÖMER KARAHAN

Geçtiğimiz günlerde Gökhan Özoğuz, nam-ı diğer Athena Gökhan; Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'na destek vererek 'Gönlüm onun gibi hisseden, davranan, hizmet eden belediye başkanlarından yana... Onlar gibi birçoklarının çıkması umuduyla' diye tweet attı.

Komünizm, üretim araçlarının ortak mülkiyeti üzerine kurulu sınıfsız, parasız ve devletsiz bir toplumsal düzen ve bu düzenin kurulmasını amaçlayan toplumsal, siyasi ve ekonomik bir ideoloji ve hareket olduğuna göre... Gökhan Özoğuz'un kapitalizm ile yaşarken böyle bir temennide bulunması hayret verici... Lüks ciplere binip villalarda oturup komünist belediye başkan adayı istemesi biraz çelişiyor gibi... Öyle ya; düne kadar jürisi olduğun 'O Ses Türkiye' programından en yüksek jüri ücretini isteyip sonrasında alamayınca programı bırakmadın mı? 5.5 milyon TL değerindeki villanı satışa çıkarmadın mı Gökhan?

Hoş Gökhan Özoğuz; sağcı, solcu, sosyal demokrat, liberal, kapitalist, komünist gibi birçok siyasi ideoloji içinde yer almaya devam ettikçe, 'yapılan iş, hizmet ve bu belediye başkanı' açıklamasında bulununca kaale alınmıyor.

İlginç bir vaka Gökhan... Şimdiye kadar kendisini dövme yaptıran bir genç, ertesi gün kutsal değerlere sarılmış bir derviş, ertesi gün milli takıma marş yazan coşkulu bir adam, sonra evine kapanmış bir fani olarak da gördük.



DÖN BABA DÖN

İnsan değişir elbette ama bu kadar çok maske, bu kadar fırfırlık niye? Kim bilir belki de Gökhan'ın ruh hali Athena'nın şarkısındaki gibi 'Dön baba dön!' Kapitalizm içinde yaşayıp komünizm hayali kuran Gökhan... Sen ska-punk rock tarzı müziğine odaklanıp sanatçı olarak üretimini devam ettir. 'Tarlaya Ektim Soğan' gibi cover'larını hayranların özlüyor...