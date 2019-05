ÖMER KARAHAN

Ben Bilirim adlı yarışma programına katılan dört yarışmacıya, '1. Dünya Savaşı'nda gösterdiği kahramanlıklardan dolayı heykeli dikilen Türk askeri kim?' sorusu soruldu.



Yarışmacılar, cevabı Seyit Onbaşı olan bu soruya tam altı kez yanlış cevap verdikten sonra yedincisinde doğruya ulaşabildi. Tarihle ilgili ahkam kesmeyi seven bizlerin Seyit Onbaşı gibi bir kahramanın adına Şehit Onbaşı, Behiç Onbaşı, Necip Onbaşı, Metin Onbaşı, Bekir Onbaşı, Selim Onbaşı diye yanıtlar vermesi aslında nasıl da kuru gürültü yaptığımızın göstergesi. Seyit Onbaşı'nın kemiklerini sızlattığımız için ayıp bize!

1. Dünya Savaşı'nda Çanakkale Cephesi'nde 215 kilogram ağırlığındaki top mermilerini sırtlayarak top kundağına yerleştiren ve İngiliz zırhlısı Ocean'ın alabora olup mayına çarpmasını sağlayan kahraman topçu eri Seyit Onbaşı'yı bir kez daha rahmetle anıyorum.



Kafamda deli sorular

Pink Floyd grubunun solisti Roger Waters'ın metroda seyahat ederken fotoğrafları yayınlandı. Waters gibi dünyaca ünlü bir sanatçının böyle mütevazı bir hareket sergilemesi, bizim ünlülerimizin ego yüklü davranışlarını aklıma getirdi. Hakan Peker'in katıldığı bir müzik programında şarkı söylediği sırada rejinin seyircileri çekmesine sinirlenip "Reji yanlış yerleri çekiyorsun, beni çekeceksin, beni" diyerek stüdyoyu terk ettiği an gözümün önüne geldi. Egonun tavan yapmasıyla mı gerçek sanatçı olunur yoksa büyüdükçe küçülmeyi bilmekle mi? Gecenin bir yarısı kafamda deli sorular...



Ne yaşadın sen baba?

Bülent Serttaş'ın, Tanju Babacan'ın kendisi için hazırladığı 10 kiloluk kostümle poz verdiği fotoğrafları herkesi şaşırttı. Serttaş bu tuhaf kostüm hakkında "Benim hayatımı anlatıyor. Her detayında hayat hikayem var" açıklamasında bulundu. Bu kostüm, fotoğraf ve açıklama üzerine diyecek söz bulamıyorum ama yine de sormadan edemiyorum: Baba gerçekten ne yaşadın sen?



Saçmalıklar

Sanatı ile başarı sağlayamayınca siyaset üzerinden YouTube kanalına abone toplamak için komiklik peşinde koşan 'Ham Çökelek' Atilla Taş'ın manasız soruları ile Ekrem İmamoğlu röportajı... Ve Ece Erken ve Bircan Bali'nin canlı yayındaki 'Madonna-Eurovision' gafları üzerine yaptıkları "Biz sosyal deney yaptık" açıklamaları...



Tebrikler

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) ve İBB Kültür Daire Başkanlığı Gösteri Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilen Gösteri Sanatları Merkezi Oyunculuk Akademisi'nin ilk mezunları sertifikalarını aldı. 1994'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulan Gösteri Sanatları Merkezi'nin 14 mezun vermesi dolayısıyla Genel Sanat Yönetmeni İsmail Hakkı'yı, eğitmenleri ve öğrencileri tebrik ediyorum.