Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ömer Karahan > Arif Sağ ve arkadaşlarına şok suçlama
ÖMER KARAHAN
26 Eylül 2019, Perşembe ÖMER KARAHAN

Arif Sağ ve arkadaşlarına şok suçlama

Besteci , ’ın 7’nci ölüm yıldönümünde MESAM Başkanı ve arkadaşlarını hedef aldı: “Bunlar 7 yıl önce Neşet Ertaş’ın cenaze törenine bile MESAM’dan harcırah alarak gitti. Hâlâ Ertaş’ın eserlerinden geçinen aç keneler var!”

'dan ve arkadaşlarına şok suçlama: Bunlar cenazeye parayla katılan aç keneler.

'BEN ALMADIM AMA'
İbrahim Tatlıses'ten 'e kadar arabeske damga vuran birçok ismi besteleriyle zirveye taşıyan Burhan Bayar, MESAM yönetimini topa tuttu. Bayar, özellikle başkan Arif Sağ, , ve Ali Yavuz'u, yönetimde oldukları MESAM'dan rant elde etmekle itham etti: " vefat ettiği gün 'e cenazeye gittik. Ertesi gün MESAM muhasebecisi zarfla para getirdi. Ben kabul etmedim."

'PARAGÖZLERE SÖYLEME'
Bayar şöyle devam etti: "Muhasebeciye 'Kimler harcırah aldı?' diye sordum. Arif Sağ, Haydar Timisi, Metin Karataş ve Ali Yavuz' dedi. Babanın (Neşet Ertaş) cenazesinden bile rant yaratan paragözlere söyleme' dedim. Ama birisi onlara durumu söylemiş. İki hafta sonra paraları iade ettiler. İşte MESAM'daki profil bu. Her şeyi anlıyorum da cenazeden para alan Arif Sağ'ı anlamıyorum. Hâlâ Ertaş'ın eserl rinden geçinen aç keneler var."

Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş...

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN