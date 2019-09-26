Besteci Burhan Bayar, Neşet Ertaş’ın 7’nci ölüm yıldönümünde MESAM Başkanı Arif Sağ ve arkadaşlarını hedef aldı: “Bunlar 7 yıl önce Neşet Ertaş’ın cenaze törenine bile MESAM’dan harcırah alarak gitti. Hâlâ Ertaş’ın eserlerinden geçinen aç keneler var!”

Burhan Bayar'dan Arif Sağ ve arkadaşlarına şok suçlama: Bunlar cenazeye parayla katılan aç keneler.



'BEN ALMADIM AMA'

İbrahim Tatlıses'ten Müslüm Gürses'e kadar arabeske damga vuran birçok ismi besteleriyle zirveye taşıyan Burhan Bayar, MESAM yönetimini topa tuttu. Bayar, özellikle başkan Arif Sağ, Haydar Timisi, Metin Karataş ve Ali Yavuz'u, yönetimde oldukları MESAM'dan rant elde etmekle itham etti: "Neşet Ertaş vefat ettiği gün Kırşehir'e cenazeye gittik. Ertesi gün MESAM muhasebecisi zarfla para getirdi. Ben kabul etmedim."



'PARAGÖZLERE SÖYLEME'

Bayar şöyle devam etti: "Muhasebeciye 'Kimler harcırah aldı?' diye sordum. Arif Sağ, Haydar Timisi, Metin Karataş ve Ali Yavuz' dedi. Babanın (Neşet Ertaş) cenazesinden bile rant yaratan paragözlere söyleme' dedim. Ama birisi onlara durumu söylemiş. İki hafta sonra paraları iade ettiler. İşte MESAM'daki profil bu. Her şeyi anlıyorum da cenazeden para alan Arif Sağ'ı anlamıyorum. Hâlâ Ertaş'ın eserl rinden geçinen aç keneler var."



