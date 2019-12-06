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ÖMER KARAHAN
06 Aralık 2019, Cuma ÖMER KARAHAN

Fox TV’nin büyük ayıbı: Kaza yapan şoförü ortada bıraktılar

Formatı çalıntı çıkan, ’nin ’la Sofrada programından bir daha! Program çekimlerinde geçiren şoföre baskı yapıp “Bu iş kazası değil” dedirttiler. Yatağa mahkum olan şoförü kaderine terk ettiler

YALAN SÖYLEYİP KANDIRDILAR
Program formatı hırsızlığıyla gündemde olan 'de skandalların sonu gelmiyor. Olay; Fox TV'nin, formatını 'de ekrana gelen Yemekteyiz'den çaldığı 'la Sofrada programında yaşandı. Programın yapım ekibinde sigortasız çalıştırılan şoför , bir yıl önce Bağcılar'daki çekimlerde geçirdi.

50 yaşındaki Mustafa Özkaya, arabuluculuk teklifine yanıt vermeyen program ekibine dava açtı. Özkaya, kendisine hiçbir tazminat ödenmediğini de söyledi.



'BİR YILDIR ÇALIŞAMIYORUM'
Kanal yetkilileri, "Seninle ilgileneceğiz, şikayetçi olma" deyip Özkaya'yı kandırdı. Ancak bir yıldır arayıp soran olmadı. Geçirdiği iş kazası nedeniyle yataktan güçlükle kalkabilen Özkaya, şunları söyledi: "12 aydır çalışamıyorum. Hastanede bunun normal bir kaza olduğunu söylemem için bana baskı yaptılar. Hiç kimse geçmiş olsun bile demedi."

OMERTA SESSİZLİĞİ
Ekranda her gün "Hak, hukuk, adalet" diye bağıran Fatih Portakal- İsmail Küçükkaya ikilisinin sessizilği sürüyor. Fox TV'nin, TV8'den format çaldığını ortaya çıkaran SABAH gazetesine sansür uygulayan iki Fox'çu, bakalım zor durumdaki çalışanlarını yarı yolda bırakan kanalları için ne diyecek?

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