ÖMER KARAHAN

Bazı isimler vardır, sürekli aynı hikayelerden beslenip varlığını korumaya çalışır... Bu durum kimi zaman hoş görünse de bazen sevimsiz bir hale bürünür. Sahnesinde yıllardır Ahmet Kaya şarkılarına yer veren Ceylan Ertem, yılbaşı gecesi JoJo Live üzerinden verdiği konserinde öyle cümleler söyledi ki kendisini anlamak mümkün değil. Ertem, sahnede lafı yıllar önce Serdar Ortaç'ın Ahmet Kaya hakkında çirkin açıklamalar yaptığı geceye getirip ünlü popçu için "Yayınlara çıkıyor, kendisine sinir oluyorum.



Ortaç'ın hâlâ popüler olmasına olumlu gözle bakmıyorum" diye konuştu.

Yahu bu konuyla ilgili Ortaç'ın yaşadığı pişmanlık ve dilediği binlerce özür herkes tarafından bilinirken, hâlâ neyin peşindesin sen Ceylan Ertem? Sanatçı kimliğinle var olamayıp polemikle mi yol almak istiyorsun? Ortaç senelerdir seni muhatap almadığı için hırs mı yaptın? Hiç anlayamıyorum... Öncelikle Ceylan Ertem'in bu kadar büyük sözler söyleyebilmesi için karşısındaki sanatçıyla denk olması gerekir. Ne Ahmet Kaya'yla, ne de Serdar Ortaç'la denksin sen Ceylan Ertem! Ama sen sürekli bu isimleri ağzından düşürmüyorsun. "Hâlâ popüler olmasını anlamıyorum" dediğin Ortaç'ın bugüne kadar yaptığı eserlere bir bak önce, bir de kendi yaptıklarına... Sevip sevmemek ayrı, ününü tartışmak çok ayrı...



İlişkim hakkında konuşmam ama paylaşım yaparım!

Oyuncu-şarkıcı Oğuzhan Koç, Demet Özdemir ile yeni bir ilişkiye başladı. Muhabirler, Koç'u görünce yeni ilişkisini soruyor ancak bir türlü cevap alamıyor. Sebebini ise Oğuzhan Koç, "Bu konularda konuşmuyorum biliyorsunuz arkadaşlar" diye açıklıyor. Ancak Koç, bu açıklamasının üzerinden çok geçmeden Instagram profilinden story atıp ilişkisi hakkında konuşuyor. Demek neymiş, Oğuzhan Koç kendini konuşarak değil, yazarak ifade edebiliyormuş!



Halay başından grev sözcülüğüne!

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provokasyon sonrası gözaltına alınanların örgüt üyeleri, meselenin nasıl geçmişte ağaç değilse bugün de rektör olmadığını ortaya koyuyor. Canan Kaftancıoğlu'nun olayı kışkırtıp halay başılığından grev sözcülüğüne soyunması da meselenin diğer boyutunu gözler önüne seriyor.



Ne demiş?

Prof. Dr. Edibe Sözen, Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Melih Bulu hakkında şu yorumda bulunmuş: "Dünyanın neresine gitse rektör olabilecek donanıma sahip Prof. Dr. Melih Bulu gibi bir rektörü, paçozların anlaması da zaten ihtimal dışı."