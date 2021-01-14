ÖMER KARAHAN

Duygusal tepkilerindeki dengesizlik, manasız narsistlik ve bazı zamanlarda yaptığı ağır gaflarla adından sıkça söz ettiren oyuncu Gonca Vuslateri, saçmalıklarına bir yenisini daha ekledi.

Vuslateri, yolun ortasından geçen başıboş bir atın, çekim yapan haber spikerine saldırdığı görüntüyü, 'Atları seviyorum çünkü onlar da magazin sevmiyor' notuyla sosyal medyasında paylaştı.



Kırmızı kadife ceketiyle şarkı söylediği anlardaki başarısı (!) ile espri yeteneğini aynı düzleme oturtan Vuslateri'nin aslında magazine ne kadar ihtiyacı olduğunu gösteren bu çabaları üzerine bir şeyler demeden olmaz. Ama 'Bir lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyene bakarım... ' sözü aklıma gelince 'Boşver gitsin' diyorum... O yüzden polemiğe girmeye hiç gerek yok.



Kayıt için geldi ölüm haberi aldı



Bağlama virtüözü Ahmet Koç arayıp haber verince çok üzüldüm. Müzik dünyası için yerinin doldurulması zor olan basgitarist İsmail Soyberk, hayatını kaybetmişti.

Koç, hazırlığını sürdürdüğü 'Daphne' albümünde dünyaca ünlü klarnetçi Vasilis Saleas ve birçok ünlü isimle çalışan basgitarcı İsmail Soyberk ile çalışıyordu. Dün Soyberk'le buluşmak üzere stüdyoya giden Koç, ünlü müzisyen gelmeyince ailesini aradı. Bir süredir kalp rahatsızlığı yaşayan müzisyenin geçirdiği kriz sonrası öldüğünü öğrendi.

67 yaşındaki Soyberk, başta dünyaca ünlü Amerikalı sanatçı Joan Baez olmak üzere Sezen Aksu, Aziza Mustafa Zadeh, Erkan Oğur, Hasan Cihat Örter, Eşref Ziya ve daha birçok sanatçıyla Türkiye ve dünya turneleri yapmıştı. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun...



Demet ve Okan tekrar evlenecek mi?



Pandemi döneminin yükselen yıldızı kuşkusuz astrologlar oldu! Ünlüler dünyasının yıldız haritalarına bakarak nokta atışı öngörülerde bulunan isimlerden biri de Özlem Recep. Geçmişte de birçok tahmini doğru çıkan Recep, "Demet Akalın ile Okan Kurt, Şubat ile Temmuz ayları arasında tekrar nikah masasına oturacak" dedi. Ünlü astrolog, Serenay Sarıkaya için de bir öngörüde bulundu:



"Sarıkaya, uluslararası nitelikte bir projeye imza atabilir. Aşk ve sevgi konularında Ocak ve Şubat aylarında zorluklar yaşasa da bu aylarda üzüldüğü konuların Haziran ayında lehine döneceğini görecek. Bu arada ufukta yeni bir aşk görünüyor."